Almanların İncirlik'ten Çekilmesi Başladı

ALMAN parlamenterlerin ziyaretine izin verilmeyen Adana'daki İncirlik Üssü'nden, bu ülke uçaklarının ayrılması çalışmalarına başlandı. Almanya'da yayınlanan Der Spiegel Dergisi de, Alman ordusuna ait unsurların Adana'daki üsten ayrılmakta olduğuna ilişkin haber yayınladı.



DEAŞ'a karşı operasyonlar için kurulan koalisyonda yer alan ve 2015'de İncirlik Üssü'nde konuşlanan Alman uçak ve askerlerinin Ürdün'e kaydırılacağı açıklandıktan sonra, Alman askerleri geçen ay hazırlıklara başladı. Bu ay başından itibaren 2 ay içinde intikalin tamamlanması programlandı ve verilen bilgilere göre nakliye uçakları ile taşınma işlemi başladı. Tornado savaş uçaklarının ise daha uzun bir süre İncirlik ya da Almanya'da kalarak DEAŞ operasyonlarına devam edeceği, Ürdün'deki havaalanda hazırlık tamamlanınca bu ülkeye gideceği belirtildi.



2 YILDIR İNCİRLİK'TE



Almanya Federal Meclisi'nden çıkan tezkerenin ardından 10 Aralık 2015'te Schleswig Holstein eyaletindeki Jagel Üssü'nden yola çıkan Tornado keşif uçakları, Adana'daki İncirlik Üssü'ne geldi. Türk- ABD Ortak Savunma Tesisi olan İncirlik Üssü'nde konuşlanan Alman uçakları, DEAŞ'a karşı mücadelede keşif uçuşları yaptı. Tornado tipi uçaklar ve Airbus A400M tipi nakliye uçağı ile 260 asker için Almanya, daha önce İncirlik'te uçak pisti, askerler için de karargah kurulmasını, parlamenterlerinin de üssü ziyaretini talep etti. Ancak Türkiye, Ermeni tasarısı ve PKK'ya karşı yeterli mücadele yapmaması gerekçesiyle bu teklife sıcak bakmadı.



Adana'da, Suriye ve Irak'taki DEAŞ'a karşı oluşturulan koalisyon güçleri ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Katar'ın uçakları ise ABD- Türk Ortak Savunma tesisi olan İncirlik Üssü'nde, rutin uçuşlarına devam ediyor. Bugün de İncirlik'te ABD uçaklarının hareketliliği özellikle öğlen saatlerinde dikkat çekti. Hem kargo hem de tanker uçakların havalandığı görüldü.



- Adana