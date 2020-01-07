Alman polisinin kurşunuyla ölen Türk'ün cenazesi Türkiye'ye gönderildi

07.01.2020 19:28 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:28

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde pazar gecesi polis kurşunuyla vurularak yaşamını yitiren Türk vatandaşı Mehmet Bulğu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Türkiye'ye gönderildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Gelsenkirchen Mevlana Camisi'nde kılınan cenaze namazına Türkiye'nin Münster Başkonsolosu Ahmet Davaz, yaşamını yitiren Bulğu'nun ağabeyi Ahmet Bulğu ve aile yakınlarıyla vatandaşlar katıldı.

Başkonsolos Davaz, AA muhabirine, olaydan duydukları üzüntüyü dile getirerek, konunun tüm ayrıntılarıyla açıklığa kavuşturulmasını istediklerini ve olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Ahmet Bulğu ise insan canının bu kadar ucuz olmaması gerektiğini, kardeşinin hakkını arayacağını ifade ederek, "Böyle adaletsizlik olur mu? İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?" dedi.

Tarif edilemez bir acı duyduğunu vurgulayan Bulğu, olayda ihmali bulunanların mutlaka ortaya çıkarılıp gerekli cezayı almalarını talep etti.

Bulğu'nun cenazesinin İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.

Olay

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde yaşayan Mehmet Bulğu (38), pazar günü akşam polis tarafından 4 kurşunla vurularak hayatını kaybetmişti.

Polis, karakol önünde park eden araçlarına Bulğu'nun elindeki sopayla vurduğu, daha sonra kendilerine yönelip "dur" ihtarına uymadığı için vurulduğunu açıklamıştı.

Alman basını ise Bulğu'nun tekbir getirdiği ve terör örgütleriyle bir bağlantısı olabileceğini iddia etmiş ancak Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, savcılık ve polis yaptıkları açıklamalarla bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

Kaynak: AA