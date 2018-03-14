Alışveriş Merkezinden Hırsızlık Yapan 3 Kıza Adli Kontrol

Samsun'da alışveriş merkezindeki bir mağazadan hırsızlık yaptıkları iddia edilen Irak uyruklu 3 genç kız, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'da bir alışveriş merkezindeki mağazada dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazaya müşteri gibi giden Irak uyruklu Zahra F.M.A.D.(20), D.F.M.A.D.(17) ve A.B.M.A.H.(16) adlı 3 kız, ayakkabı, parfüm ve telefon kılıfı çaldı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri Iraklı 3 kızı yakalayarak gözaltına aldı. Zahra F.M.A.R. Irmak Polis Merkezine, yaşları küçük olan D.F.M.A.D. ve A.B.M.A.H. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan 3 kız bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren kızlar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN