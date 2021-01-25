Aliağa Petkimspor Başantrenörü Kestutis Kemzura: "Çok zorlu bir maç takvimimiz var"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Kestutis Kemzura: "Çok zorlu bir maç takvimimiz var"

25.01.2021 18:17 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:20
Aliağa Petkimspor Başantrenörü Kestutis Kemzura:

ING Basketbol Süper Lig ekibi Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Kestutis Kemzura, önlerinde zorlu bir maç takvimi olduğunu bildirdi.

ING Basketbol Süper Lig ekibi Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Kestutis Kemzura, önlerinde zorlu bir maç takvimi olduğunu bildirdi.

Kemzura, yaptığı açıklamada, dünkü karşılaşmada 85-75 mağlup oldukları Pınar Karşıyaka'yı tebrik ederek, iyi oynamalarına rağmen bazı kırılma anlarının istediği gibi gerçekleşmediğini belirtti.

Toplamda 19 hücum ribaundu verdiklerini aktaran Kemzura, şunları kaydetti:

"Bu sonucu etkiledi. Alan savunması yaptığımız için ribaund konusunda mücadele etmemiz zor gözüküyordu ve bu alanda başarısız olduk. Ayrıca pota altı ve dış atışlarda birçok kolay atıştan yararlanamadık. Bu tarz rakiplere karşı oynuyorsanız bütün şansları avantaja çevirmelisiniz. Yine de geçen haftaki Afyon Belediyespor maçında sonra doğru reaksiyon gösterdik ve uzun süre savaşmayı sürdürdük."

Kemzura, sonuçtan memnun olmamasına rağmen geliştiklerini görmenin takım ruhu açısından önemli olduğunu belirterek, "Çok zorlu bir maç takvimi bizi bekliyor. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.

Ligde 12. haftadan ertelenen müsabakada 27 Ocak Çarşamba günü TOFAŞ'a konuk olacak Aliağa Petkimspor, 19. hafta karşılaşmasında da 30 Ocak Cumartesi günü Bursa'da Frutti Extra Bursaspor'la karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Yaşar Güler Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Cemal Hünal Hande Erçel Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Rus Rusya İntihar Nijerya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aliağa Petkimspor Başantrenörü Kestutis Kemzura: "Çok zorlu bir maç takvimimiz var" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 18:26:51. #1.16#
title