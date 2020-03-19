Aliağa'da panik yok tedbir var
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Aliağa Belediyesi, Güncel

Aliağa'da panik yok tedbir var

Aliağa Belediyesi, dünyada ve ülkemizde halk sağlığını tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlarını çeşitli mecralar ile bilgilendirmeye devam ediyor.

19.03.2020 08:31 | Son Güncelleme: 19.03.2020 08:31
Aliağa'da panik yok tedbir var

Salgın hastalıklara karşı toplu yaşam alanlarında dezenfekte çalışmaları yapan Aliağa Belediyesi; park ve bahçelerde, eczanelerde, dış mahallelerde, işletmelerde, kamu binalarında, muhtarlıklarda, duraklarda, bankamatiklerde, oturma alanlarında, çocuk oyun alanlarında, camilerde, okullarda, pazar yerlerinde, caddelerde, sokaklarda, meydanlarda ve ulaşım araçlarında hijyen çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri vatandaşların el hijyenine de büyük önem veriyor. Belediye ekipleri bu kapsamda dolmuş duraklarına, kamu binalarına ve kentin belirli bölgelerine dezenfektan kutuları yerleştirdi.

SOSYAL MEDYA ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANILIYOR

Aliağa Belediyesi, hijyen çalışmalarına son sürat devam ederken bir yanda da koronavirüse karşı alınması gerek tedbirleri tüm iletişim mecralarıyla vatandaşlarına aktarıyor. Bu kapsamda özellikle sosyal medya hesapları etkin bir şekilde kullanılıyor. Gün içerisinde periyodik olarak yapılan yayınlarla vatandaşların uyması gereken kurallar paylaşılıyor.

HALK HIZLI BİR ŞEKİLDE BİLGİLENDİRİLDİ

Sosyal medyanın etkin bir şekilde kullanılmasının yanı sıra belediye tarafından bastırılan ve yeni koronavirüs riskine karşı 14 kuralın yer aldığı el broşürleri ile afişler vatandaşlara dağıtıldı. Zabıta ekipleri tarafından esnaflara dağıtılan afişler işletme sahipleri tarafından işletmenin görünür yerlerine asıldı. Kamu binalarına ve muhtarlıklara asılan afişlerle hem personel hem de vatandaş bilgilendirildi. Milletin Ekibi tarafından kent merkezinde ve pazar yerinde kurulan stantlarla vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Aliağa Belediyesi, bilgilendirme broşürlerinin yanı sıra koronavirüsün Türkiye'de görüldüğü ilk günden itibaren kentin çeşitli yerlerinde bulunan reklam panolarını ve billboardları halkın bilinçlendirilmesi adına 14 kuralın yer aldığı dev afişlerle donattı.

KORONAVİRÜSTEN KORUNMANIN 14 ALTIN KURALI

1-Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkayın.

2-Öksürme veya hapşırma sırasında ağzınızı ve burnunuzu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın.

3-Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3, 4 adım mesafe koyun.

4-Yurt dışı seyahatlerinizi erteleyin ya da iptal edin.

5-Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın.

6-Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin.

7-Kıyafetlerinizi 60-90 derece normal deterjanla yıkayın.

8-Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının.

9-Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikâyetleriniz varsa, maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun.

10-Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılar ve kronik hastalarla temas etmeyin, maske takmadan dışarı çıkmayın.

11-Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın.

12-Hiçbir kişisel eşyanızı (havlu gibi gündelik eşyaları) ortak kullanmayın.

13-Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evinizde geçirin.

14-Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin.

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Kaynak: Bültenler

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