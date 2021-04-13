Aliağa'da fırınlara Ramazan denetimi
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Aliağa'da fırınlara Ramazan denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aliağa'da fırınlara Ramazan denetimi

İzmir'in Aliağa ilçesinde belediye ekipleri, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte kent genelinde ekmek üretimi yapan fırınlarda denetimleri sıklaştırdı.

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İzmir'in Aliağa ilçesinde belediye ekipleri, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte kent genelinde ekmek üretimi yapan fırınlarda denetimleri sıklaştırdı.

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, market ve fırınlarda periyodik olarak gerçekleştirdiği denetimleri Ramazan ayında artırdı. Yapılan denetimlerde, vatandaşların özellikle Ramazan ayında sofralarından eksik etmediği pidelerin sağlıklı koşullarda üretilip üretilmediği titizlikle incelendi. Gramaj kontrolü de yapan ekipler, sağlıksız koşullarda üretim yaptığı tespit edilen işletmelere cezai işlem uyguladı. Ekipler ayrıca, vatandaşların sıklıkla alışveriş yaptığı marketlerde de denetime çıktı.

Sağlıklı gıda üretiminin büyük önem taşıdığını belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, "Ramazan denetimlerimiz kapsamında ekmek ve pide üretimini imalat aşamasından reyon aşamasına kadar titizlikle inceledik. Market, bakkal ve şarküterilerde fiyat etiketleri, ürünlerin ambalajları, kasa fiyatları ve raf fiyatlarını denetliyoruz. Vatandaşlarımız alışverişleri esnasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşırlarsa Alo 153 Hilal Masa Hattından ya da müdürlüğümüze başvurarak bizlere ulaşabilirler. Halkımızın huzur ve esenliği için denetim ve kontrollerimiz Ramazan ayı boyunca devam edecek" dedi.

Ekmek üretim işletmelerinde hijyen standartlarını incelediklerini ifade eden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ozan Turan da, "Aliağa genelinde ekmek ve pide üretimi yapan fırınlarımızda Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını, hijyen standartları çerçevesinde üretim yapılıp yapılmadığı ile ilgili genel bir denetim gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza daha kaliteli, daha hijyenik şartlarda gıdaların ulaşabilmesi için esnafımıza gerekli bilgilendirmeleri yaptık" şeklinde konuştu. - İZMİR

Aliağa'da fırınlara Ramazan denetimi
Aliağa'da fırınlara Ramazan denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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