Ali Türkkan'dan rallide tarihi başarı

Almanya'nın Boxberg/Oberlausitz kentinde düzenlenen Avrupa Ralli Kupası'nda mücadele eden Ali Türkkan ile co-pilotu Onur Vatansever, Türkiye'ye "Gençler" sınıfında ilk ve tek Avrupa başarısı kazandırdı.

2021 Balkan Ralli Kupası'nda 'Genç Pilotlar' ve 'İki Çeker' kategorilerinde şampiyonluğa ulaşan Castrol Ford Team Türkiye pilotu Red Bull sporcusu Ali Türkkan ile co-pilotu Onur Vatansever, Almanya'nın Boxberg/Oberlausitz kentinde düzenlenen Avrupa Ralli Kupası finalinde ülkemizi temsil etti. Eski maden ocaklarındaki benzersiz toprak zeminli etaplarda koşulan ve bölgenin en özel rallilerinden birisi olarak kabul edilen Lausitz Rallye'de şampiyonluk Türkiye'ye geldi. Ali Türkkan ve Onur Vatansever muhteşem performanslarıyla gençler sınıfında Avrupa Ralli Kupası'nın sahibi olurken, Türkiye'ye gençler sınıfında ilk ve tek Avrupa başarısını da kazandırdılar.