Ali Bababcan kimdir? FOX TV Çalar Saat konuğu Ali Babacan kaç yaşında, nereli?
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Ali Bababcan kimdir? FOX TV Çalar Saat konuğu Ali Babacan kaç yaşında, nereli?

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Ali Bababcan kimdir? FOX TV Çalar Saat konuğu Ali Babacan kaç yaşında, nereli?

Türk siyasetçi, ekonomist, mühendis ve Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Ali Bababcan kimdir? FOX TV Çalar Saat konuğu Ali Babacan kaç yaşında, nereli?

3 yıl Türkiye Dışişleri ve Ekonomi Bakanlığı yapmış olan Ali Bababcan kimdir? FOX TV Çalar Saat konuğu Ali Babacan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

ALİ BABACAN KİMDİR?

1967 yılında Ankara'da doğdu. 1985'te TED Ankara Koleji'ni birincilikle bitirdi. 1989 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden birincilikle mezun oldu.1990 yılında Fulbright bursu kazanarak, ABD'ye gitti. 1990-1992 yılları arasında ABD Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management'da İşletme dalında yüksek lisans (MBA) yaptı. Yüksek lisans çalışmalarında, Pazarlama, Organizasyon ve Uluslararası İş İdaresi dallarında uzmanlaştı.1992-1994 yılları arasında, Amerika'da finans sektörünün üst düzey yöneticilerine danışmanlık yapan özel bir şirkette danışman olarak çalıştı. 1994 - 2002 yılları arasında Ankara'da özel sektörde iş hayatını sürdürdü.

2001 yılında AKP Kurucu Üyesi ve MKYK üyesi oldu. 58. ve 59. Hükümetlerde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. 60. Hükümet'te ise Dışişleri Bakanı ve Avrupa Birliği ile müzakerelerde Başmüzakereci olarak görev yapmaktaydı. Egemen Bağış'ın Devlet Bakanı ve Başmüzakereci konumuna getirilmesinin akabinde sadece Dışişleri Bakanı olarak bir süre görevine devam etti; 1 Mayıs 2009'da gerçekleşen kabine değişikliğinden sonra Dışişleri Bakanlığı'nı Ahmet Davutoğlu'na devretmiştir. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ali Babacan 14 Mayıs 2009 Atina`da Bilderberg Görüşmesine katılmıştır. Ali Babacan, 58. ve 59. hükûmetlerde de ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yapmış, 60. hükümette 1 Mayıs 2009'a kadar Dışişleri Bakanı olarak görev almış ve Mayıs 2005 ila Ocak 2008 arasında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği konusunda görüşmelerin yürütüldüğü makam olan başmüzakerecilik görevinde bulunmuştu

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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