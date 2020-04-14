Alfa Romeo'dan Klasik Otomobil Ödülleri'nde çifte zafer
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Alfa Romeo'dan Klasik Otomobil Ödülleri'nde çifte zafer

Alfa Romeo, Almanya'da yayınlanan sektörel bir derginin okuyucularının oyları ile düzenlenen Klasik Otomobil Ödülleri'nde (Motor Klassik Awards) iki ödüle birden layık görüldü.

14.04.2020 14:25 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:25
Alfa Romeo'dan Klasik Otomobil Ödülleri'nde çifte zafer

Alfa Romeo, Almanya'da yayınlanan sektörel bir derginin okuyucularının oyları ile düzenlenen Klasik Otomobil Ödülleri'nde (Motor Klassik Awards) iki ödüle birden layık görüldü.

Alfa Romeo açıklamasına göre, marka, Almanya'da yayınlanan sektörel bir derginin okuyucularının oyları ile düzenlenen Klasik Otomobil Ödülleri'nde iki ödülün sahibi oldu.

Alfa Romeo, 1966 yılında pazara sunulan Alfa Romeo Spider ile "Convertible/Üstü Açılabilir Otomobil" kategorisinde, 1969 yılında dünya yollarına çıkan Giulia Sprint GT ile de "En Sevilen Spor Otomobil" kategorisinde iki ödül aldı.

Döneminin yıldızı: Alfa Romeo Spider

Açıklamada verilen bilgilere göre, "Convertible/Üstü Açılır Otomobil" kategorisinde yüzde 24,9 oyla birinci seçilen ilk nesil Alfa Romeo Spider ilk olarak 1966 yılında Battista Pininfarina'nın imzasını taşıyan benzersiz tasarımıyla Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı.

"Duetto" olarak da anılan ve fuarda gösterilen birinci nesil Spider önce 109 HP güç üreten 1,6 litrelik motora sahip iki koltuklu üstsüz versiyonuyla, sonraları ise 88 HP gücünde 1,3 litrelik ve 119 HP gücünde sıralı dört silindirli 1,8 litrelik olmak üzere farklı motor seçeneği ile dünya yollarıyla buluştu.

Hollywood yıldızları Dustin Hoffman ve Anne Bancroft'un oynadığı 1967 yapımı Mezun (The Graduate) filminde göründükten sonra uluslararası bir yıldıza dönüşen Alfa Romeo Spider'ın, 1969 yılında ise kesik arka kısıma (Kammback) sahip bir versiyonu pazara sunuldu.

Almanya'nın en çok satan "Klasik İtalyan'ı" Giulia Sprint

Alman klasik otomobil hayranları tarafından yüzde 34,8 oyla "En Sevilen Spor Otomobil" seçilen ve otomobilin karoserini tasarlayan stüdyo ile ilişkilendirilerek "Bertone" lakabıyla anılan Alfa Romeo Giulia Sprint GT ise ilk olarak 1969 yılında dünya arenasına çıktı.

1,3 litre ile 2,0 litre arası hacimlerdeki 88 HP'den 131 HP'ye kadar güç üreten farklı motor seçenekleriyle yüksek satış rakamlarına ulaştı.

Efsane Giulia modelinin üstü açık versiyonu olan Alfa Romeo Giulia Sprint GT, 1963 ile 1976 yılları arasında 225 bin adet satıldı. Farklı yarış versiyonlarıyla Avrupa Touring Otomobilleri Şampiyonası'nda üç şampiyonluk kazanan Alfa Romeo Giulia Sprint GT, bugüne kadar Almanya'nın en çok satan klasik İtalyan otomobili olmaya devam etti.

Alfa Romeo Giulia Sprint'in en popüler versiyonu olan GTA ise, çoğunluğu alüminyum olan karoseri, çift ateşleme sistemi ve silindir başına iki buji ile donatılan 1,6 litrelik motoruyla 1960'lı ve 1970'li yıllarda yarış parkurlarında fırtınalar estirdi.

Kaynak: AA

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