Aleyna Tilki'nin başarılı Messi yorumu futbolseverleri mest etti
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Lionel Messi'ye hayran olduğunu açıkladı. 'En hayranlık duyduğunuz insanlar nasıl insanlar' sorusu yöneltilen Tilki, "Mesela Messi! Oyun parkında oyun oynarmış gibi oynuyor ve onu izlerken ne kadar gerçek olduğunu hissediyoruz" dedi. Bu yanıtı futbolseverler çok beğendi.
Aleyna Tilki'nin Messi hakında yaptığı yorum, futbolseverlerin dikkatini çekti. Şarkıcı Tilki'nin bazı yorumculardan daha iyi yorum yaptığı şeklinde espriler yazıldı.
"FRAKANSI ÇOK YÜKSEK"
'En hayranlık duyduğunuz insanlar nasıl insanlar?' sorusuna Tilki, "Mesela Messi! Top oynarken frekansı çok yüksek ve asla hırsla oynamıyor. Oyun parkında oyun oynarmış gibi oynuyor ve onu izlerken ne kadar gerçek olduğunu hissediyoruz."