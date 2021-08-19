Aleyna Tilki'nin başarılı Messi yorumu futbolseverleri mest etti

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Lionel Messi'ye hayran olduğunu açıkladı. 'En hayranlık duyduğunuz insanlar nasıl insanlar' sorusu yöneltilen Tilki, "Mesela Messi! Oyun parkında oyun oynarmış gibi oynuyor ve onu izlerken ne kadar gerçek olduğunu hissediyoruz" dedi. Bu yanıtı futbolseverler çok beğendi.