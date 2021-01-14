Alev Alev son bölüm izle! Alev Alev canlı izle! Alev Alev yeni bölümde neler olacak? Alev Alev 10. son bölümde neler oldu?

Show TV'nin Perşembe günleri soluksuz izlenen dizisi Alev Alev yeni bölüm merakla bekleniyor! bu hafta 10. bölümüyle ekranlara gelecek Alev Alev yeni bölümde İskender'in planı, başta Çiçek olmak üzere herkesi hayretlere düşürecek ve hayatlarını ters düz edecek! Peki,Alev Alev yeni bölümde neler olacak? Alev Alev 10. son bölümde neler oldu?

Baş rollerinde Demet Evgar, Berkay Ateş, Dilan Deniz Çiçek, Hazer Ergüçlü ve Cihangir Ceyhan gibi oyuncuların yer aldığı Alev Alev dizisi bu perşembe 10. bölümüyle ekranlara geliyor! Alev Alev yeni bölüm fragmanı izleyen izleyiciler, bu hafta için çok heyecanlı! Peki,Alev Alev yeni bölümde neler olacak? Alev Alev 10. son bölümde neler oldu? İşte Alev Alev son bölüm izle!

ALEV ALEV YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

10. bölüm fragmanı Rüya ve Ömer severleri heyecanlandırdı! Alev Alev rüya ve Ömer'in yer aldığı romantik fragman, aralarında artık yeni bir aşk mı başlıyor dedirtti! Alev Alev severler, Ömer, Rüya'ya hislerini açık açık söyleyecek mi, merak ediyor. Çiçek, Ali'ye gerçekleri söylese de, Tomris ile olan anlaşması yüzünden onu terk edemiyor. Çelebi, bu bölümde yeni ve hain planlarıyla Tomris ve Çiçek'in karşısına geliyor! İskender'i bıçaklayanın kim olduğunu Çelebi öğrenecek mi? Bülent hedeflerine ulaşabilecek mi?!

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alev Alev son bölümde Çelebi yine Cemre'nin başına bela oldu! Alev Alev Cemre, Çelebi'nin kendisine sunduğu ya kliniğe kapatılma ya da eve geri dönme teklifini kabul etmedi ve onu oyuna getirerek kaçtı! Çiçek, sonunda Ali'ye gerçekleri anlattı ve sevenler kavuştu. Ozan, Ömer, Rüya ve Cemre, Çelebi'ye karşı birlik olmuştur! Çelebi'nin Cemre'nin vasisi olmasına karşı duran 4lü, yeni planlar peşindedir!

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