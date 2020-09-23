Aleksey Navalni: Zehirlenen Rus muhalif lider taburcu oldu, Kremlin'den 'Rusya'ya dönebilir'...
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BBC

Aleksey Navalni: Zehirlenen Rus muhalif lider taburcu oldu, Kremlin'den 'Rusya'ya dönebilir'...

23.09.2020 13:22 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:16
Aleksey Navalni: Zehirlenen Rus muhalif lider taburcu oldu, Kremlin'den 'Rusya'ya dönebilir'...

Berlin'de tedavi altına alınan Aleksey Navalni, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Zehirlendikten sonra Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi altına alınan Rus muhalif lider Aleksey Navalni, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Charite Hastanesi, Navalni'nin Salı günü taburcu edildiğini açıkladı.

Hastaneden yapılan açıklamada, 24'ü yoğun bakımda olmak üzere Navalni'nin toplam 32 gün hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Hastanın durumunun olumlu yönde seyri ve mevcut durumuna dayanarak, tedavisini yapan hekimler, tam iyileşmenin mümkün olduğuna inanıyor. Bununla birlikte zehirlenmenin olası uzun vadeli etkilerini görmek için henüz çok erken" denildi.

Navalni, sosyal medyadan ayakta yardım almadan durabildiği bir fotoğrafını paylaştı ve doktorların kendisini yeniden yaşama döndürdüğünü söyledi.

Kremlin, Navalni'nin iyileşmesinden ve taburcu edilmesinden memnun. Yapılan açıklamada, Navalni'nin Rusya'ya dönebileceği belirtildi.

Navalni'nin basın danışmanı Kira Yarmiş, daha önce Twitter'dan yaptığı açıklamada muhalif liderin Rusya'ya geri dönmeyi planladığını duyurmuştu.

Uçakta rahatsızlanmıştı

Aleksey Navalni 20 Ağustos günü Sibirya'dan Moskova'ya giden uçakta rahatsızlandı.

Rusya'daki ilk müdahaleden sonra Navalni, Berlin'deki Charite Hastanesi'ne kaldırıldı.

Almanya, Navalni'nin Noviçok adı verilen bir sinir gazı ile zehirlendiğini açıkladı.





Navalni'nin ekibi, muhalif liderin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle zehirlendiğini savunuyor.

Kremlin ise iddiaları kesin bir dille yalanladı

44 yaşındaki Navalni, hasta yatağından ilk kez 15 Eylül'de fotoğraf paylaşmıştı. Fotoğrafta Navalni'ye ailesi de eşlik ediyordu.

Aleksey Navalni, Salı günü Instagram hesabından yaptığı açıklamada da, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Navalni'nin kendisini zehirlediğine ilişkin iddiasını yalanlamıştı.

Fransız Le Monde gazetesi ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 14 Eylül'de Putin ile görüşmesinde Rus liderin Navalni'yi hor gördüğünü ve ondan "geçmişte hastalıklar uyduran sıradan bir baş belası" olarak bahsettiğini yazmıştı.

BBC
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