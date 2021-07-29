Alaska depremi! Alaska'da deprem kaç şiddetinde oldu?

Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde meydana gelen depremin ardından Alaska'da deprem! Alaska'da deprem kaç şiddetinde oldu? başlıkları araştırıldı.

Alaska'da deprem kaç şiddetinde oldu? sorusunun yanıtı Alaska'da deprem haberlerinin ardından merak edilen konular arasında yer aldı.

ALASKA DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE?

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Alaska açıklarında 8.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen sarsıntının merkez üssü, en yakın yerleşim birimine 168 kilometre mesafede.

AKTİF VOLKANLAR VAR

Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.