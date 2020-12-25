Alaşehir jandarmasından çevrimiçi trafik eğitimi
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Alaşehir jandarmasından çevrimiçi trafik eğitimi

25.12.2020 13:36 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:41

Alaşehir jandarmasından çevrimiçi trafik eğitimi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma trafik ekipleri tarafından öğrencilere çevrimiçi trafik eğitimi verildi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından EBA üzerinden zoom bağlantısıyla Killik Şehit...

Alaşehir jandarmasından çevrimiçi trafik eğitimi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma trafik ekipleri tarafından öğrencilere çevrimiçi trafik eğitimi verildi

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından EBA üzerinden zoom bağlantısıyla Killik Şehit Hüdaverdi Özkan İlköğretim Okulu öğrencilerine çevrimiçi trafik eğitimi verildi.

Alaşehir'de jandarma ekipleri tarafından pandemi nedeniyle verilemeyen trafik eğitimleri çevrimiçi İnternet üzerinden verilmeye başlandı. Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mesut Çetin tarafından çevrimiçi olarak Alaşehir Killik Şehit Hüdaverdi Özkan İlköğretim Okulu öğrencilerine EBA üzerinden zoom bağlantısıyla video konferans şeklinde toplam 65 öğrenciye trafik eğitim semineri verildi.

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mesut Çetin tarafından öğrencilere verilen trafik eğitiminde yaya geçitleri, trafik ışıkları, trafik kazalarının yüzde 90'nının insan kaynaklı olduğu, diğer kaynaklı kazaların sadece yüzde 10 olduğu anlatıldı. Öğrenciler soru cevap yöntemiyle derse katılarak, derslere katkı sağladı. Jandarmanın çevrimiçi trafik eğitimlerinin devam edeceğini belirtildi.

Alaşehir jandarmasından çevrimiçi trafik eğitimi
Alaşehir jandarmasından çevrimiçi trafik eğitimi
Alaşehir jandarmasından çevrimiçi trafik eğitimi
Alaşehir jandarmasından çevrimiçi trafik eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN KESKİN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 13:41:25. #1.14#
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