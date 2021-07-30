Alaplı'da patpat kazası: 2 yaralı
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Alaplı'da patpat kazası: 2 yaralı

Alaplı'da patpat kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak Alaplı ilçesinde meydana gelen pat pat kazasında 2 kişi yaralandı.

Zonguldak Alaplı ilçesinde meydana gelen pat pat kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ş.Y(39) idaresinde pat pat diye tabir edilen tarım aracı ilçeye bağlı Kabalar köyü Yığılca yol üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekiler tarafından bulundukları yerden çıkarılan sürücü Ş.Y, araçta bulunan S.A (62) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansına alınan yaralılar, Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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