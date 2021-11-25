Alaplı'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alaplı'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alaplı'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, Alaplı Yığılca Yolu'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 81 FM 875 plakalı tır, H.A., yönetimdeki 34 BV 9848 plakalı otomobile çarptı. Kazada, yol kenarına savrulan otomobilde bulunan Harun A. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve Kdz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Alaplı'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

20 yaşındaki kadın, karın ağrısı şikayetiyle geldiği hastanenin tuvaletinde doğum yaptı

20 yaşındaki kadın, karın ağrısı şikayetiyle geldiği hastanenin tuvaletinde doğum yaptı

 Tüfekle otomobil gasp eden gençten gazetecilere: Çekin, benim gibi yıldız bulamazsınız

Tüfekle otomobil gasp eden gençten gazetecilere: Çekin, benim gibi yıldız bulamazsınız

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title