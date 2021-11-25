Alaplı'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, Alaplı Yığılca Yolu'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 81 FM 875 plakalı tır, H.A., yönetimdeki 34 BV 9848 plakalı otomobile çarptı. Kazada, yol kenarına savrulan otomobilde bulunan Harun A. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve Kdz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

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