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Alan Wake Remastered'ın Fragmanı Yayınlandı, Çıkış Tarihi Açıklandı

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Alan Wake Remastered'ın Fragmanı Yayınlandı, Çıkış Tarihi Açıklandı

alan-wake-remasteredin-fragmani-oyunun-cikis-tarihini-acikliyor

PlayStation Showcase etkinliğinde Alan Wake Remastered'ın fragmanı yayınlandı ve oyunun çıkış tarihi duyuruldu.

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PlayStation Showcase etkinliğinde Alan Wake Remastered'ın fragmanı yayınlandı ve oyunun çıkış tarihi duyuruldu.

Sızıntıların ve perakende firmalarının listelemelerinin ardından Alan Wake Remastered birkaç gün önce resmen duyurulmuştu. 9 Eylül'de düzenlenen PlayStation Showcase 2021 sunumunda ise oyuna ait ilk fragman yayınlandı ve çıkış tarihi bilgisi paylaşıldı. Buna göre; Alan Wake Remastered, 5 Ekim tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC ( Epic Games Store) için çıkış yapacak.

Finlandiya merkezli Remedy Entertainment tarafından geliştirilen ve 2010'da Xbox 360 ve PC platformları için yayınlanan korku-gerilim türündeki Alan Wake'de ana karakter Alan Wake, gizemli bir şekilde ortadan kaybolan eşini ararken kendisini daha derin bir gizemin içerisinde buluyor.

PlayStation Showcase'de gösterilen Alan Wake Remastered'ın fragmanı:

Oyunun remaster sürümüyle birlikte Alan Wake ilk kez PlayStation platformunda oynanabilir olacak. Alan Wake Remastered orijinal oyuna kıyasla iyileştirilmiş görseller, ışıklandırmalar ve kaplamaların yanı sıra 4K çözünürlük desteği ve elden geçirilmiş ara sahneler sunuyor. Ek olarak, iki DLC paketi de remaster sürümde bulunuyor.

Alan Wake Remastered duyurusuyla beraber oyunun yönetmeni Sam Lake, Alan Wake hayran sitesinde açık bir mektup yayımlamış ve "Alan Wake Remastered yıllar önce aşık olduğunuz orijinal deneyimin aynısı. Bunu değiştirmek istemedik. Ancak, Alan Wake'in karakter modeli ve sinematikler dahil tüm görseller yeni nesle uygun olarak güncellendi ve geliştirildi." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Alan Wake 2'nin yapım aşamasında olduğuna dair birtakım iddialar bulunuyor. Remedy'nin Epic Games ile anlaşması sonucu şu anda geliştirme sürecinde iki oyun projesi bulunuyor ve söylentiler bunlardan birinin Alan Wake 2 olduğunu belirtiyor. İlk oyunun yönetmeni Sam Lake de birkaç yıl önce bir devam oyunu yapmak istediğini söylemişti.

Alan Wake Remastered Konsollar ve PC İçin Çıkış Yapacak

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