Alaçam'da 30 ton kaçak orman emvali ele geçirildi
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Alaçam'da 30 ton kaçak orman emvali ele geçirildi

13.11.2020 21:06 | Son Güncelleme: 13.11.2020 21:10
Alaçam'da 30 ton kaçak orman emvali ele geçirildi

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaklaşık 30 ton kaçak orman emvali ele geçirildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaklaşık 30 ton kaçak orman emvali ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, ormandan kaçak ağaç kesildiği ve kaçırıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren Alaçam Orman İşletme Şefliği ve Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ortak hareket ederek Habilli Mahallesi'nde 13 haneyi kapsayan orman emvali kaçakçılığı yapıldığını tespit ettiler.

Habilli Mahallesi'nde 13 haneyi kapsayan adreslerde yapılan aramalarda bulunan yaklaşık 30 ton kaçak orman emvaline el konulması esnasında arbede yaşandı. Köylülerle orman ve jandarma ekipleri arasında yaşanan arbedede herhangi bir yaralanma olmadı. Evlerinde kaçak orman emvali ele geçirilen şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

El konulan orman emvali, Alaçam Orman İşletme Şefliği'ne teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Alaçam'da 30 ton kaçak orman emvali ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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