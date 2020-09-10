Alacak-verecek yüzünden para gasbına 3 tutuklama
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Alacak-verecek yüzünden para gasbına 3 tutuklama

Samsun'da alacak-verecek meselesi yüzünden bir kişiyi darp ederek cep telefonu ve parasını gasp ettiği iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Alacak-verecek yüzünden para gasbına 3 tutuklama
10.09.2020 16:27 | Son Güncelleme: 10.09.2020 16:31

Samsun'da alacak-verecek meselesi yüzünden bir kişiyi darp ederek cep telefonu ve parasını gasp ettiği iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Allı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.O.(25), U.Y.(24) ve E.D.'nin (25) alacak-verecek meselesi yüzünden M.Ç.'yi (43) darp ederek yaralayıp bin 750 lira parası ile 1 adet cep telefonunu gasp ettikleri iddia edildi. Darp sonucu yaralanan M.Ç. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şikayet üzerine 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Çarşamba Adliyesine sevk edilen O.O., U.Y. ve E.D. mahkemece tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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