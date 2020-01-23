Akyurt'taki deprem güvenlik kamerasına yansıdı
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Akyurt'taki deprem güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan deprem güvenlik kamerasına yansıdı.

23.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:01
Akyurt'taki deprem güvenlik kamerasına yansıdı

'nın ilçesinde saatlerinde yaşanan güvenlik kamerasına yansıdı.

Akyurt ilçesinde sabah saat 06.42'de Ahmetadil Mahallesi'nde 3.9, saat 06.55'te ise Kozayağı Mahallesi'nde 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İlçe merkezi, çevre ilçeler ve Ankara'da şiddetli bir şekilde hissedilen deprem anı bir besi çiftliğindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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: Akyurt'taki deprem güvenlik kamerasına yansıdı
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