AKUT Spor Kulübü Spor ve Aktif Yaşam Fuarında

2009 yılında kurulan AKUT Arama-Kurtarma Spor Kulübü Derneği; AKUT gönüllülerini spora teşvik etmek, millî takıma sporcu yetiştirmek, sağlıklı yaşamı desteklemek ve genç sporculara imkân yaratmak amaçlarıyla, çalışmalarına 11 branşta devam ediyor.

Atletizm, Dağcılık, Bisiklet, Futbol, Oryantiring, Motosiklet, Geleneksel Türk Okçuluğu, Kar Sporları, Kıte-board, Sualtı ve Snowboard branşları kapsamında, bugüne dek 64'ü millî sporcu statüsünde 715 sporcu yetiştirmiş olan AKUT Spor Kulübü; TÜYAP Fuar ve Fuarcılık A.Ş. tarafından, 14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında, Büyükçekmece TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan "SPOR VE AKTİF YAŞAM" fuarında yer alıyor.

Branşlarımızın tanıtımı, sektör ve sporcularla buluşma ve sponsorluk ilişkilerimizin geliştirilmesi amaçlarıyla, 420 m² stant ile katılacağımız fuarda; spor ekipman ve donanımları, sporcu sağlığı ürünleri, spor giyim ve aksesuarları, beslenme ve gıda takviyeleri, outdoor ve doğa sporları, spor eğitim ve programları, spor merkezleri ve spor kulüpleri tek çatı altında buluşuyor.

Federasyonların, kulüplerin, sporcuların ve ilgililerin merakla beklediği fuarda, bugüne dek ulusal ve uluslararası müsabakalarda 442 derece elde etmiş olan AKUT'un gönüllü sporcuları da hazır bulunacak. Branşlarımız hakkında bilgi aktarımında bulunulacak olan fuarda, Dağcılık branşı gönüllülerimiz, fuar alanında 8 m yüksekten ipli sistemle iniş gerçekleştirecek.

Kar Sporları branşı sorumlumuz Burak Üstay'ın düzenleyeceği "Kışın Dağız Yazın Deniz" isimli etkinlik, 15.09.17 günü saat 18:30-19:00 saatleri arasında; Oryantiring branşı sorumlumuz Mustafa Aygün'ün düzenleyeceği "Oryantiring Nedir? Arama-kurtarmadaki Önemi Nedir?" başlıklı sunum, 17.09.17 günü saat 16:30-17:15 saatleri arasında; AKUT Spor Kulübü Derneği Başkanı Nasuh Mahruki'nin "AKUT ile Afet Bilinçlendirme" semineri, 17.09.17 günü 17:5-18:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.