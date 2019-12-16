AKUT Öğrenci Topluluğundan örnek çalışma

16.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:05

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) AKUT Öğrenci Topluluğu tarafından 'Sevgi Tabağı Projesi' kapsamında, sokak hayvanları için şehrin çeşitli noktalarına mama ve su bırakıldı.



ESOGÜ AKUT Öğrenci Topluluğunca, kış aylarında yiyecek ve su bulmada sıkıntı yaşayan sokak hayvanları için örnek bir çalışma gerçekleştirdi. Öğrenciler, Sevgi Tabağı Projesi kapsamında şehrin çeşitli noktalarına dağılarak, sokak hayvanları için mama ve su bıraktı.



Yapılan ekinlikle ilgili konuşan öğrenciler, "ESOGÜ AKUT Öğrenci Topluluğu olarak "Sevgi Tabağı" projemiz dahilinde sokak hayvanlarını besledik. Şehrin çeşitli noktalarına mama ve su bıraktık. Her dönem düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizin farkındalık oluşturmasını ve örnek olmasını diliyoruz. Özellikle soğuk havalarda sokaktaki dostlarımızın bizlerin ilgi ve sevgisine ihtiyaçları olduğunu hatırlatıp bu güzel projeye katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür eder, afetsiz günler dileriz" diye belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA