AKŞENER, RİZE'DE YAŞANAN GERGİNLİK HAKKINDA KONUŞTU
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AKŞENER, RİZE'DE YAŞANAN GERGİNLİK HAKKINDA KONUŞTU

AKŞENER, RİZE'DE YAŞANAN GERGİNLİK HAKKINDA KONUŞTU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'a geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'a geldi. Akşener, Rize ziyaretinde yaşanan gerginlik hakkında konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir grubun tepkisi ile karşılaştı. Tepki gösteren grupla partililer birbirlerinin üzerine yürüyünce gerginlik yaşandı. Polis araya girerek gerginliği önlerken, esnaf ziyaretini iptal eden Akşener ilçe merkezinden ayrıldı. Akşener akşam saatlerinde, İstanbul'a geldi. Akşener'i Atatürk Havalimanı'nda partililer karşıladı. Akşener burada Rize ziyaretinde yaşanan gerginlik hakkında konuştu. Akşener, "Ne İkizdere'de ne Çayeli'nde herhangi bir davranışla karşılaşmadım. İki ilçedeki bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar da çok üzüldüler bu görüntüden, ne Çayeli'ne ne İkizdere'ye yakışmadı. Partimizi, kendimi, övmek, propaganda yapmak için gitmemiştik. İkizdere'deki o taş ocağına karşı hakkını korumaya çalışan, sesini duyurmaya çalışan, köylülerin durumunu görmek üzere gitmiştik ve onu sizlerin aracılığıyla kamuoyunda o sesi tekrar tekrar duyurmak amacıyla gitmiştik. Bütün bunların sonuçları olarak o çirkinlik bu yapmaya çalıştığımız hak aramanın yanında durma eylemimizi örtemedi, örtemeyecek. Çirkinlik sahibini çirkinleştirir. Dolayısıyla herhangi bir sorun yok." dedi.

AKŞENER, RİZE'DE YAŞANAN GERGİNLİK HAKKINDA KONUŞTU
AKŞENER, RİZE'DE YAŞANAN GERGİNLİK HAKKINDA KONUŞTU
AKŞENER, RİZE'DE YAŞANAN GERGİNLİK HAKKINDA KONUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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