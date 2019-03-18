Akşener: Biz Ekonomiyi Konuşmaya Devam Edeceğiz (2)

'BİZ ONU DİNLEMEYECEĞİZ, O ARTIK MİLLETİNDEN KOPTU'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa temasları kapsamında ikinci programında Orhangazi ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Burada halka seslenen Akşener, "Yerel bir seçime gidiyoruz ama ağaların konuşmasına bakarsanız savaşa gidiyoruz. Bize karşı gösterilen şecaati Trump'a göstermelerini dilerdim, rahip Brunson'a karşı göstermelerini dilerdim. Biz onu dinlemeyeceğiz, o artık milletinden koptu" dedi.

'SİZ NASIL YERLİ VE MİLLİSİNİZ ?'

Türkiye'nin 2 trilyon dolarının 5 müteahhite peşkeş çekildiğini öne süren Akşener, "Sordular Yeni Zelanda katliamından sonra Ayasofya'da namaz kılalım diye, 'Sultanahmed'i doldurun 4 tane Ayasofya eder' dedi. Nohut ithal etti, Türkiye'de nohut üretimi bitti. Tunus'tan Afrin'den zeytin ve zeytinyağı geliyor. Bunlar Türkiye'deki çiftçiyi, tarımı katletmişler" diye konuştu. Akşener, Millet İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'den de su ve elektrik paralarında indirime gidilmesini istedi. Bozbey de su paralarında yüzde 25 indirime gidileceğini açıkladı.

Daha sonra İznik ilçesine geçen Meral Akşener burada da vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Akşener, "İznik çinisinin durumu ne vaziyette? Hani dünya markası yapacaktın, çinicilik sanatından İznikli kardeşlerim kazanıyor mu, kazanmıyor mu? Buna verecek cevabı yok. Zeytininiz elinizde kaldı mı, kalmadı mı? Zeytini ve zeytinyağını İznik'ten, Bursa'nın ilçelerinden almak yerine Tunus'tan Afrin'den eğer bunları ithal ediyorsan çiftçi düşmanısın" ifadelerini kullandı.

Semih ŞAHİN- Tahin AYDIN- Hasan BOZBEY- Mehmet BULDU/BURSA,

Kaynak: DHA