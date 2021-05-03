Akşehir'de ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldürüldü
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Akşehir'de ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldürüldü

Akşehir'de ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldürüldü
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Akşehir Belediyesince açılan "İsraf Etme, Yardım Et" mağazasında, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzü güldürüldü.

Akşehir Belediyesince açılan "İsraf Etme, Yardım Et" mağazasında, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzü güldürüldü.

İhtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz olarak yararlanması amacıyla açılan mağaza, Selçuk Mahallesi 32807 Sokak'taki adresinde hizmet veriyor. Mağazadan ihtiyaç sahibi vatandaşlar hiçbir ücret ödemeden giysi ve ayakkabı alabiliyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, vatandaşların ihtiyaç fazlası olan elbiselerini bu mağazaya getirdiğini, bu elbiselerin daha sonra görevli personel eşliğinde mağazaya gelen ihtiyaç sahiplerine verildiğini anlattı.

Akkaya, "Evimizde gereksiz yer kaplayan ve israf olmaması anlamında ihtiyacımız olmayan elbiseleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için değerli hemşehrilerimizden de destek bekliyorum. Tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma yasağında biz de sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında ramazan bayramı öncesinde mağazamızda kıyafet ve ayakkabılardan oluşan ürün çeşitliliğiyle ihtiyaç sahibi ailelerimizin faydalanmasını istedik. Giysi ve ayakkabı yardımı yapmak isteyen ya da konu ile ilgili bilgi almak isteyenler, Akşehir Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü'nden detayları öğrenebilecekler." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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