AKSARAY Aksaray'da otomobillerle 'açık hava sineması' etkinliği Aksaray'da otomobillerle 'açık hava sineması' etkinliğiAKSARAY Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık hava sineması etkinliği düzenledi.

Aksaray'da otomobillerle 'açık hava sineması' etkinliği

AKSARAY Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık hava sineması etkinliği düzenledi.

Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara moral olması için etkinlikler düzenleyen Aksaray Belediyesi, gerçekleştirdiği 'Arabalı Sinema Film Günleri' ile Aksaraylıları Türk sinemasının beğenilen filmleriyle buluşturuyor. Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki gerçekleştirilen etkinliklerin ilk gününde araçlarını belediye görevlilerinin yardımıyla kurulan dev ekranın karşısına park eden vatandaşlar, araçlarının içinden Müslüm Gürses'in hayatını anlatan 'Müslüm' adlı sinema filmini izledi. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlik sırasında araçlarından inmelerine izin verilmeyen vatandaşlara Aksaray Belediyesi tarafından patlamış mısır ve lokma ikram edildi. Filmi izleyen Belediye Başkanı Enver Dinçer, koronavirüsle mücadele edilen bu süreçte evlerinde kalan ve sosyal yaşamları kısıtlanan vatandaşlara moral amacıyla benzer etkinliklerin düzenlenmesi yönünde karar aldıklarını belirtti.

Koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar sıkıldığını belirten Dinçer, "Vatandaşlarımızı bir nebze de rahatlatmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Etilliğimiz çok yoğun bir ilgi oldu. İlgi güzel olunca bu günde farklı bir sinema filmini vatandaşlarımızla buluşturacağız.? diye konuştu.

Ailesiyle film izleyen Fevzi Karataş, "Belediyemizin sinema etkinliğini çok güzel bir film izledik. Çok teşekkür ediyoruz.Belediye başkanımızın yaptığı hizmetlerden dolayı kutluyoruz.? dedi.

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Kaynak: DHA