Aksa Doğalgaz, üç yıl üst üste 'Düşük Karbon Kahramanı' seçildi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aksa Doğalgaz, üç yıl üst üste "Düşük Karbon Kahramanı" seçildi

AA / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi
Aksa Doğalgaz, üç yıl üst üste

Aksa Doğalgaz, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 7. İstanbul Karbon Zirvesi'nde "Kağıtsız Ofis, Karbonsuz Yeşil Muhasebe" projesiyle "Düşük Karbon Kahramanı" olarak ödüllendirildi.

İSTANBUL (AA) - Aksa Doğalgaz, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 7. İstanbul Karbon Zirvesi'nde "Kağıtsız Ofis, Karbonsuz Yeşil Muhasebe" projesiyle "Düşük Karbon Kahramanı" olarak ödüllendirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Doğalgaz sürdürülebilirlik faaliyetleri ve karbon ayak izini sıfırlamaya yönelik çalışmalarıyla üç yıldır üst üste "Düşük Karbon Kahramanı" seçilmeye devam ediyor.

Her sene 350 binden fazla aileyi doğal gaz konforuyla tanıştıran şirketin faaliyetleri sayesinde dağıtım bölgelerinde kömür yerine doğal gaz kullanılmasıyla her yıl 7 milyon ton daha az karbon emisyonu gerçekleşiyor.

Aksa Doğalgaz, 2019 yılı başında kolay geri dönüştürülebilen ve uzun süreli kullanım imkanı sağlayan "nonwoven" çanta kullanımı ile tüm dağıtım bölgelerinde plastik poşet kullanımına son vererek her yıl 1000 tondan fazla plastik poşetin üretimine olan ihtiyacı da ortadan kaldırmış oldu.

Şirket ayrıca, "Kağıtsız Ofis, Karbonsuz Yeşil Muhasebe" projesiyle de dijitalleşme çalışmaları kapsamında fatura süreçlerini elektroniğe taşıyarak, fatura basımıyla kağıt, gönderimiyle de enerji tasarrufu sağlayarak ilgili süreçten kaynaklı karbon ayak izini sıfırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, 2020 yılı ve 2021'in ilk yarısını kapsayan 18 aylık sürede e-fatura, e-arşiv fatura ve e-irsaliye kullanılmasıyla birlikte 105 milyon 589 bin 212 adet kağıt fatura tasarrufu sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"1 ton kağıdın üretimi esnasında 26 bin 700 litre su tüketildiğini ve 1,3 ton karbondioksit açığa çıktığını göz önünde bulundurduğumuzda, sağladığımız kağıt fatura tasarrufu ile 453 bin 900 litre su tasarrufu edilmesine destek olduk, 22 ton karbondioksit açığa çıkmasını engelledik. Aksa Doğalgaz olarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, Türkiye'nin daha temiz ve nefes alınabilir olmasına katkı sağlamak için tüm gücümüzle çalışıyor ve çevreye karşı sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz."

"Düşük Karbon Kahramanı" ödülü, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından her yıl düzenlenen İstanbul Karbon Zirvesi kapsamında karbon emisyonunu azaltan uygulamalar ve projelerle birlikte, iklim değişimine karşı mücadelede örnek oluşturan kuruluşlara veriliyor.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri
TMSF, Nurkay Makina'yı yeniden satışa çıkardı

TMSF, Nurkay Makina'yı yeniden satışa çıkardı

 ABD İstanbul Başkonsolosluğu: 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor

ABD İstanbul Başkonsolosluğu: 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor

 Dikkat ceza yiyebilirsiniz! 5 milyon kişi scooter kullanıyor ama yeni düzenlemelerden kimsenin haberi yok

Dikkat ceza yiyebilirsiniz! 5 milyon kişi scooter kullanıyor ama yeni düzenlemelerden kimsenin haberi yok
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Vladimir Putin Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş
Magazin Esra Erol Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Töre Bülent Uygun Stefan Kuntz Oğuzhan Özyakup Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aksa Doğalgaz, üç yıl üst üste 'Düşük Karbon Kahramanı' seçildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 13:22:42. #1.12#