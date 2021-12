AKNEYLE MÜCADELEDE 'KARNABAHAR VE BROKOLİ' ÇÖZÜMÜ

Birçok kişinin dönemsel ya da sürekli mücadele verdiği cilt problemi olan akneye karşı Türk bilim insanları karnabahar ve brokoliden oluşan Formül geliştirdi. Geliştirilen ekstre sayesinde, akne ile bitkisel ve doğal yöntemlerle mücadelenin mümkün olduğu kanıtlandı.

Beslenme, genetik ve çevresel faktörler, stres ya da hormonlardan kaynaklı pek çok nedenle birçok insanın problemi olan akneye karşı, Biota Ar-Ge Merkezi ve Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nın ortak araştırmalarının sonucunda, karnabahar ve brokoli bitkilerinden akneye karşı etkili bir formül geliştirildi. Araştırmanın sonuçları uluslararası saygın bir bilim dergisi olan 'Journal of Cosmetic Dermatology'de, 'Efficacy of two plant extracts against acne vulgaris: Initial results of microbiological tests and cell culture studies' başlığı ile yayınlandı. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, geliştirilen brokoli-karnabahar ekstresinin akneye neden olan bakteriye karşı laboratuvar testlerinde son derece etkili olduğunu gösterdi.

KARNABAHAR VE BROKOLİYİ TESADÜFEN KEŞFETTİK

Saç dökülmesi ve istenmeyen tüylere karşı yapılan çalışmaların yanı sıra laboratuarlarda akne ile ilgili çalışmalara da yer verdiklerini belirten Biota Laboratuvarları Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Dündar, karnabahar ve brokolinin formüle katılmasının tesadüf olduğunu söyledi.

Dündar, tesadüf gelişen olayı şu sözlerle anlattı:

'Bir şeye odaklandığınız zaman etrafınızda buna katkı sağlayabilecek şeyleri fark edebiliyorsunuz. Karnabahar ve brokoliyi çocuklarıma yemek pişirirken yakmamla fark ettim. Karnabahar ve brokoliyi ocakta unuttum ve su dibine kadar buharlaştı. İçine kattığım karnabahar ve brokoli de gitti, tencerenin dibinde pekmez gibi bir madde kaldı. Çöpe atmaya giderken akneye etkisini düşündüm ve onu çay bardağının dibine koyarak kendimde denedim ve etkili olduğunu gördüm. Karnabahar ve brokolinin de formüle eklenmesi bu şekilde oldu. '

TEK OLUMSUZ YÖNÜ YOĞUN KOKUSU

Ürünü kullananların memnun olduğunu ve çabuk sonuç aldıklarını belirten Dündar, 'Ürünü sivilcenize sürdüğünüzde neredeyse 2 gün içinde sivilceyi söndürme gücüne sahip. Tek olumsuz yanı yoğun kokusu. Fazla öz içerdiği için yoğun bir kokusu var. Bunu bazıları sevebilir bazıları sevmeyebilir. Ürünümüz henüz çok yeni kendi ülkemizde rüştünü ispat ettiğinde yurt dışındaki iş ortaklarımıza da sunacağız' dedi.

YAN ETKİSİ YOK

Dermokozmetik alanının kolay olmadığını söyleyen Dündar, 'Sivilce kolay bir konu değil. Bilimin geldiği bugünkü noktada sivilce gibi basit görünen sorunlara henüz net bir şekilde çözüm bulmuş değiliz. Geliştirdiğimiz bu ürünün özellikle genç ve orta kuşakta sivilce ve akne sorununa iyi bir çözüm sunacağına inanıyorum. Yan etkisi yok ve tamamen bitkisel. Kullandığınız zaman etkisini hemen görebiliyorsunuz. Yoğun bir sivilce problemi ve ucunda da irin varsa geliştirdiğimiz ürün akşamdan sürüldüğünde neredeyse sabaha kadar etkisini göstermiş oluyor' ifadelerini kullandı.

BİTKİLERLE AKNEYLE MÜCADELE MÜMKÜN

Aknenin önemli bir cilt problemi olduğunu ve bu problemlere karşı kozmetik ürünler geliştirdiklerini söyleyen Biota Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Türkoğlu, 'Aknenin nasıl bir sorun olduğu düşünülürse bitkilerin gerek lokal olarak gerek dahili olarak kullanımıyla akneyle mücadele edilebilinir. Etkileri de azaltılabilir. Bu konuda literatürde kayıtlı pek çok bitki var' dedi.

İLTİHABİ DURUMLARI VE ANDROJENLERİ BASKILIYOR

Brokoli ve karnabahar ekstresinin dermokozmetik ürünlerde akneye karşı etkili olabileceğini düşündüklerini ve bunun için bilimsel çalışmalar yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Türkoğlu, 'Bunun üzerine Ar-Ge merkezimizde bilimsel çalışmalara başladık. Deri hücrelerinde hücre kültürü çalışmaları yaptık ve bu çalışmalarda brokoli karnabahar ekstresinin iltihabi durumları baskılayan bir özelliği olduğunu keşfettik. Akne androjenlerle de ilgili. Bazı hormonların ergenlikle birlikte insan vücudunda yükselmesiyle brokoli karnabahar ekstresinin aynı zamanda bu androjenleri de baskıladığını yani çift etkili bir özelliği olduğunu fark ettik. Bunun bir bitki ekstresi olarak dermokozmetik bir üründe fayda sağlayacağını düşündük' ifadelerini kullandı.

ANTİBAKTERİYEL ETKİ ELDE EDİLDİ

Akneye neden olan propionibacterium acnesini büyütmek için özel bir üniversite ile iş birliğine gittiklerini de belirten Prof. Dr. Türkoğlu, 'Üniversitenin mikrobiyoloji labaratuvarında bu bakteri hem bir hastadan alınan örnekle hem de standart örneğiyle çoğaltıldı. Bizim ekstremizle bir arada tutuldu ve bunun sonucunda propionibacterium acnese karşı çok kuvvetli bir antibakteriyel etki elde ettik. 3 etkiyi bir arada gördüğümüz için bunun ideal bir akneye karşı ürün ekstresi olduğuna karar verdik' diye konuştu.

KÜKÜRTLÜ BİLEŞİKLER İNSAN VÜCUDU İÇİN FAYDALI

Bitkilerin birçok hastalıkta faydası bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Türkoğlu, 'Bu bitkilerin bu kadar faydalı olduğunu biz sadece deri üzerinde gösteren grup olduk. Karnabahar ve brokoli kükürtlü bileşikler içeriyorlar ve bu bileşikler insan vücudu için oldukça faydalı sonuçlar veriyor' dedi.

GIDA OLARAK TÜKETİLMESİ DE FAYDA SAĞLIYOR

Prof. Dr. Türkoğlu, aknenin birçok nedeni olduğunu hatırlatarak, 'Yaptığımız bilimsel çalışmalardan elde ettiğimiz bu sonuçları görünce brokoli ve karnabaharın aynı zamanda dahili, gıda olarak da tüketilmesini ve bu ürünlerin de dışarıdan lokal olarak uygulanmasını, kombine olarak kullanılmasını tavsiye ederim' ifadelerini kullandı.