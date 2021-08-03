Akıntıya kapıldı, yüzmekten bitkin düştüğü anda kurtarıldı
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Akıntıya kapıldı, yüzmekten bitkin düştüğü anda kurtarıldı

Akıntıya kapıldı, yüzmekten bitkin düştüğü anda kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde denize giren Erol Tunca (45) akıntıya kapılınca Karasu ilçesi açıklarına kadar geldi.

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde denize giren Erol Tunca (45) akıntıya kapılınca Karasu ilçesi açıklarına kadar geldi. Yüzmekten bitkin düşünce bağırarak yardım isteyen Erol Tunca'nın sesini duyanlar ihbarda bulundu. Cankurtaranlar jet ski ile Tunca'yı denizden alarak kurtardı. 

Sakarya'nın Kocaali ilçesi Kale mevkiinde denize girerek açılan Erol Tunca, akıntıya kapıldı. Kocaali ilçesinin yanında bulunan Karasu ilçesi açıklarına kadar gelen, karanlıkta yönüne şaşıran ve yüzmekten bitkin düşen Erol Tunca, bağırarak yardım istedi. Gece sahilde bulunan vatandaşlar Erol Tunca'nın sesini duyarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine cankurtaranlar jet ski ile denize açıldı. Cankurtaranlar, Erol Tunca'nın sesinin geldiği yöne doğru yöneldi. Yaklaşık 1,5 kilometre açıkta bulunan Erol Tunca jet ski'ye alınarak sahile çıkarıldı. Saatlerce denizde kalan Erol Tunca kıyıya çıktığında durumunun iyi olduğunu belirterek, "Gücüm bitti. Karayı kaybetmişim" dedi. 

Sahildekiler denizde bulunan bir kişinin sesini duyduklarını belirterek, "İmdat imdat kurtarın beni diye ses geliyordu. Işık tuttuk ama hiçbir şekilde göremedik. Sonra cankurtaranlar geldi kurtardı." dedi.  Sahile gelen 112 Acil ekibi, Erol Tunca'yı sağlık kontrolünden geçirdi. Sağlık durumu iyi olan Erol Tunca haber verilmesi üzerine gelen yakınlarına tarafından alınarak evine götürüldü. 

 


Akıntıya kapıldı, yüzmekten bitkin düştüğü anda kurtarıldı
Akıntıya kapıldı, yüzmekten bitkin düştüğü anda kurtarıldı
Akıntıya kapıldı, yüzmekten bitkin düştüğü anda kurtarıldı
Akıntıya kapıldı, yüzmekten bitkin düştüğü anda kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan

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