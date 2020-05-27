Akıllı ve sağlıklı şehirler için ilk adım
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Akıllı ve sağlıklı şehirler için ilk adım

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni tip korona virüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında kuaförler, berberler ve güzellik salonlarında sağlıklı hizmet anlayışının korunmasını sağlamak amacıyla Gaziantep Berberler Odası Başkanı Hasan Darıcı ve Gaziantep Kuaförler Odası Başkanı...

Akıllı ve sağlıklı şehirler için ilk adım
27.05.2020 14:04 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:07

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni tip korona virüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında kuaförler, berberler ve güzellik salonlarında sağlıklı hizmet anlayışının korunmasını sağlamak amacıyla Gaziantep Berberler Odası Başkanı Hasan Darıcı ve Gaziantep Kuaförler Odası Başkanı Mesut Alkava ile Randevu Yazılımı protokolü imzaladı.

Kısa sürede küresel bir salgın halini alarak Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) pandemi ilan edilen korona virüs'e karşı yeni normalde enfeksiyonun yayılma riskini ortadan kaldırmak adına gerek ulusal gerekse uluslararası alanda önlemler artırılırken Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 11 Mayıs'ta yeniden mesaiye başlayan kuaförler, berberler ve güzellik salonlarında virüs tehdidine karşı sağlık açısından güvenli ortamı oluşturmak için Gaziantep Berberler Odası Başkanı Hasan Darıcı ve Gaziantep Kuaförler Odası Başkanı Mesut Alkava'yla Randevu Yazılımı protokolü imzaladı. Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yazılım altyapısı oluşturulan online randevu sistemiyle, internet üzerinden vatandaşlar randevularını alarak iş yerlerindeki insan yoğunluğu uygun bir seviyede tutulacak. Böylelikle Gazi şehirlilerin huzur ve güven ortamı korunacak. Ayrıca hayata geçirilecek uygulamayla insanların kişisel bakım hizmeti almak amacıyla düzenli aralıklarla gittiği, güzellik merkezleri, berberler ve kuaförlere yönelik denetim arttırılacak.

Öte yandan protokol kapsamında esnafların müşteriye yönelik tutum ve davranışlarının nasıl olması gerektiği hakkında ilgili eğitmenler aracılığıyla sahada eğitimler verilecek. Ardından ise zabıta ekiplerince esnaflar mercek altına alınarak önlemlerin ne kadar uygulandığı denetlenecek. Bunun sonucunda hizmet kalitesini güçlü tutan işletmecilere "Fıstık Gibi Sertifikaları" verilecek. Akabinde de esnafın kurallara karşı gerçekleştirdiği uygulamalar gözlemlenerek işletmelere 1'den 5'e kadar yıldız verilecek. Elden edilen sertifikalar sayesinde ise kuaförler berberler ve güzellik merkezleri daha hijyenik hizmet alacak. Müşteriye güven tesis edilecek.

Ortak çalışma anlayışından taviz vermedik

Protokolde açıklamada bulunan Başkan Fatma Şahin, pandemi sürecinde kentteki oda başkanlarıyla koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Önce belediyemizin kurumsal kapasitesinde yeniliğe gittik. 'Akıllı Şehirler' için yola çıktık ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kendisini güçlendirdi. Ortak çalışma anlayışından taviz vermeyerek yeni normalde yapılması gerekenlerle ilgili ciddi bir yazılım ve donanım altyapısı oluşturduk ve bugün bismillah deyip kuaförler ve berberler odası başkanlarıyla önemli protokol imzalıyoruz. Artık akıllı şehirlerle birlikte sağlıklı akıllı şehirleri konuşuyoruz. 'Sağlıklı Akıllı Kentler' ile ilgili kuaför ve berberlerimiz 'Randevu sistemine nasıl geçecek', 'Yazılımı nasıl yapacak', 'Program nasıl çalışacak' bu sorulara çalıştık ve hepsini hazırladık. Oda başkanlarımız aracılığıyla kuaför ve berberlerimize bunu hızlı bir şekilde servis edeceğiz" dedi.

Büyüşehir'le her şey fıstık gibi olacak

Salgın sürecinde en önemli noktalardan birisinin insan gücü olduğuna işaret eden Şahin, "Kuaför ve berberlerimiz hizmet sektöründe çalıştığı için buradaki çıraklarımız, kalfalarımız, salonlarımızdaki patronları yeni normale hazırlamamız gerekiyor. Büyükşehir olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı ile eğitimlere başlıyoruz. Bu kuaförlere girdiğimizde neye ihtiyaç varsa genelge bize bunları söylüyor zaten. Kurallara uyulması gerektiği, maske kullanımı ve sosyal mesafeyi belirtiyor. Biz sadece yazılım ile değil, sertifika sistemiyle, bu sertifikayı alan salon ve berberlere müşterinin güven duyması sağlanacak. Bu sertifikayı gören 'bu servis ve tesiste bütün genelge ve kuralara uyuluyor ve eğitimini almış' diyecek. Bu da kurumlara güveni sağlayacak. Buna hazır olan berber ve kuaförlerimizle de bismillah deyip başlıyoruz. Şehirde bulunan 3 bin kuaför ve berbere bunu yayacağız. Her mahallede her semtte sertifikalı berberlerimizin sayısı artacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak her şey fıstık gibi olacak diyoruz. ve ilk çalışmamızı da kuaför ve berberlerle başlatıyoruz. Sağlıklı ve Akıllı Kentler kuaför ve berberlerle başlayacak" şeklinde konuştu.

"Randevu hizmetiyle işletmelerde yığılma olmayacak"

Gaziantep Kuaförler Odası Mesut Alkava ise korona virüs salgını çerçevesinde hizmete alınacak Randevu Yazılımı sisteminin kuaför, berber ve güzellik salonları için çok önemli olduğunu kaydederek, "Müşterilerimizi randevu sistemine göre aldığımızda en azından içeride bir yığılma olmayacak ve sistematik bir dönüşüm içerisinde işlerimizi sürdüreceğiz. Bu anlamda Başkan Fatma Şahin'e teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Başkan Şahin'in salgın sürecinde bizlere yapmış olduğu, maske ve dezenfektan hizmeti ciddi önem taşıyor. İş yerlerimiz kapanmadan önce dezenfektan çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle başladık. Ardından kapanan işletmeler 11 Mayıs'ta açıldıktan hemen sonra dezenfektan işlemleri devam etti, ateş ölçer dağıtıldı. Çalışanlara ve iş yeri sahiplerine sağlık paketi yardımı yapıldı. Salgın tehdidinin sürdüğü 2 aylık zaman diliminde Büyükşehir Belediyesi ile sürekli irtibat halinde olduk, yardımlarını ve desteklerini bizlerden esirgemediler" şeklinde konuştu.

Gaziantep Berberler Odası Başkanı Hasan Darıcı da imzalanan Randevu Yazılımı protokolü ile hijyenik bir ortamda vatandaşların hizmet alabileceğine dikkati çekerek, "Herkesin yararına olacak bir uygulama. Pandemi süreci başladığından bu yana Başkan Fatma Şahin yanımızda oldu. İlk etapta üyelerimizin adresleri ve kimlik bilgileri alındı ve sağlık paketi yardımında bulunuldu. Daha sonra iş yerleri dezenfekte edildi. Bu anlamda desteklerinden ve yardımlarından dolayı Başkan Fatma Şahin'e teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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