Akif çağatay kılıç, doping ve yasa dışı bahis konusunda önemli açıklamalarda bulundu (2)

Ercan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ-Harun ÖZALP/ANKARA,

2013-2017 yılları arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini sürdüren, şu an AK Parti İstanbul Milletvekili olan ve aynı zamanda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, uluslararası arenada spor kimliğinden, dopinge, yasa dışı bahisin tehlikesinden olimpiyatlara kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor eski bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, şu anda mevcut bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile mesai arkadaşlığı yaptığını belirterek, "Benim bakanlığım döneminde o Spor Toto başkanıydı. Orada bir ekip olarak da görev yaptık. Tabi ki zaman zaman değerlendirmelerimiz oluyor, seyahatlerimiz oluyor. En milli takımımızın yaşadığı olumsuzluklar karşısında onlara destek olmak için beraber İzlanda'ya gitmiştik. Zaman zaman arar şuraya gidelim buraya gidelim diye. Osman Aşkın Bak ile de çalışmalarımız oluyor. Bizim bu noktada güzel bir iletişimimiz olduğunu düşünüyorum. Bu spor ve gençlik çalışmaları ülkemizin geleceği ile alakalı şeyler ve ülkemizin uluslararası anlamdaki temsilliğini içeren şeyler" dedi.

"2012'DE YAŞANAN BİR DOPİNG SKANDALIDIR"

2012 Londra Olimpiyatları'nda yaşanan olumsuzluklara değinen Akif Çağatay Kılıç, "Olimpiyatlar benim için önemli bir noktaydı önemli bir zamandı neden diyeceksiniz. 2012'de yaşadığımız hepimizin istemediği kabul edemediği zaman zaman yüreğimizi acıtan olaylar yaşadık. Keşke yaşamasaydık. Doping ile ilgili yaşadığımız sorunlar sonucunda 2016'ya geldiğimizde performansımız ne olacaktı ben madalya sayısı açısından istediğimiz noktada olmadığımızı kabul ediyorum. Ama şunu da söylüyorum hem bakanlığım döneminde hem de şimdi madalya amaç değildir. Madalya sonuçtur ve sporda madalya edebilmek için bu 1 günde olmaz. 2012'deki yaşanan doping skandalı, bu bir skandaldır bunları açık açık konuşursak tespiti doğru yaparsak tedaviyi de doğru yaparız. Bunun yaşanmaması gerektiğini düşünenlerdenim tüm Türkiye'deki spor camiasında olduğu gibi. Bu noktada sıfır toleransla yola çıktık. Kontrol edebileceğimiz, etmeye çalışacağımız bir şey vardı o da dopingsiz bir olimpiyat geçirmek. Bununla ilgili bir olumsuzluk gelmedi şu ana kadar dolayısıyla böyle bir olumsuzluğu şu ana kadar yaşamadığımız için şükür şükrediyorum benim hedeflerinden biri oydu temiz gidelim temiz gelelim. Bunu başarmış görünüyoruz inşallah da böyle kalacaktır ilerisi için işte Rıza Kayaalp 4 kez dünya şampiyonu oldu onu da buradan tebrik ediyorum" diye konuştu.

"DOPİNGLE MÜCADELEDE TÜRKİYE ÖRNEK ALINIYOR"

Dopinge karşı verilen mücadeleyi anlatan AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, "Yanlış hatırlamıyorsam 2015 yılının yaz aylarındaydı Wada başkanı İstanbul'daydı bizi de davet ettiği bir sporcuların sağlığı ile ilgili bir panel vardı. Bakın açık açık dedik ki doping ile mücadele konusunda Türkiye örnek alınacak adımlar atıyor. Doping ile doğru mücadele etmek isteyenler Türkiye'de atılan adımlara baksınlar. Bunu WADA başkanı Türkiye'de söylüyor. Bunu biz dile getireceğiz, bunu biz ortaya koyacağız. Bunlar güzel şeyler bunları ben tek başıma başarmadım. Bu bir ekip işi bunu camia ile başardık biz. Federasyonlarla hocalarımızla, oyuncularımızla, antrenörlerimizle hep birlikte başardık ama bu ortaya çıktığı zaman sahiplenmekte lazım. Onunu için diyorum ki en güzel cevap bence buydu. Yani WADA başkanı 'Türkiye doğru yolda Doping ile mücadele etmek isteyen ülkeler Türkiye'yi örnek alsın.' Bence bu her şeyi ortaya koyan bir şey" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLDA MENEJERLİK SİSTEMİNİN BÜYÜK SIKINTISI VAR"

AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Türk futbolu ve kulüpler yasasına değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu noktada ciddi manada çabamız oldu. Yönetimsel anlamda ciddi manada kulüplerin kendilerine çeki düzen vermeleri lazım. Diyeceksiniz ki kardeşim sen bakandın neden yapmadın? Bir şeyi unutuyoruz. Futbol dünyada da olduğu gibi Türkiye'de de tamamen özerk. Şöyle örnek vereyim size Türkiye Futbol Federasyonu UEFA'nın ve FIFA'nın üyesi ama ülkemizde belli kurallar çerçevesinde hareket edilmezse sizin üyeliğiniz askıya alınır. Bu da ne olur? Milli takım maçlara katılamaz. Şimdi dolayısıyla böyle gerçeklikler var. Kendilerinin yönetmesi gereken bir alan. Bizim yani meclisin yasa çalışması kapsamında destek vereceğimiz bir alan. Bakanlık açısından da bakanlığın icra anlamında destek verebileceği bir alan. Şöyle bir gerçek var ama kulüp yöneticilerinin büyük sorumlulukları var. Aynı zamanda bu noktada menajerlik sisteminin de büyük bir sıkıntısı var. Bunların hepsinin iyi bir şekilde irdelenmesi lazım."

"HOLİGANLIĞI HEP BERABER AŞMAMIZ GEREKİYOR"

Yunanistan'da yaşanan bayrak krizine değinen AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, "Maalesef sporun bir de duygusal tarafı var. Bu duygusallıklar bazen hatalara zorlayabiliyor. Bütün camialar için söylüyorum bunu. Yunanistan'da Türk bayrağının asılmaması konusu çok yanlış bir şey. Orada Yunan otoriterlerinin ortaya koymuş olduğu eksikliği tabi ki gözlemciler takip etti ve kayıt altına aldı ama uluslararası toplantılarda biz bunu gündeme getirdiğimiz zaman haklısın deyip başlarını öne eğiyorlar. Uluslararası bir müsabakaya çıkıyorsunuz ve temsilcisi olduğunuz ülkenin bayrağı göndere çekilmiyor. Bu olamaz, bunun açıklaması yoktur. Ama orda Yunan takımın taraftarları bilinen azılı bir gruptur. Taraftar grubu mudur, holigan mıdır bilinmez. Bu noktada bize zaman zaman sert eleştiriler oldu sosyal medya üzerinde eleştirini dozunu kaçıranlar da oldu. Ama şunu görmemiz gerekiyor bu kulüplerimizin taraftar gurupları olduğu kadar onları takip edip olumsuzluk içerisinde olanlar da var bunu konuşmayacaksak bunu dile getirmeyeceksek kafamızı kuma gömeceksek bir sonuç elde edemeyiz. İngiltere nasıl aştı bu işi Margeret Teacher'in sözlerini burada şimdi tekrarlasam siz RTÜK tarafından yayın yasağı ile karşı karşıya kalacaksınız. Bu kadar ağır bir şekilde dile getirmiştir. Peki sonuç ne oldu? Holiganların birçoğu yok olmuştur. Dolayısı ile bunu hep beraber aşmamız gerekiyor. Uluslararası anlamdaki temsili olumsuz etkiliyor. Spor misafirperverliktir, spor kardeşliktir beraberliktir" dedi.

"SPORDA ŞİDDET VE BAHİS OLAYIYLA İLGİLİ ANLAŞMALARIN TEMELİ ATILDI"

Sporla alakalı anlaşmaların, çalışmaların varlığını vurgulayan AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, "Uluslararası görevlerimiz dolayısıyla aktif olduğumuz, içerisinde olduğumuz çevreler var. Zaman zaman sporla alt alta üst üste geçiyorlar. Örneğin şimdi konsey çalışmalar içerisinde Sportif anlamdaki bazı çalışmalar var. Sporda şiddetin aynı zamanda bahis yoluyla olumsuz anlamda etkilenmesini engelleyecek anlaşmaların temeli atıldı. Bunları çalışıyoruz, Avrupa konseyinde. Bunlarla ilgili Türkiye'de hem bakanımızı hem de gerekli kurulları bilgilendiriyoruz. Onlar bize belli noktalarda destek verip biz ise orada Türkiye 'de yapılacak olan çalışmaları onlarla paylaşıyoruz. Bunun haricinde Avrupa Konseyi içerisinde hazırlanmak istenen yeni anlaşmalar, yeni sözleşmelerle alakalı bizim aktif olduğumuz yerler var. Çünkü belli bir tecrübemiz var, oluşturduk. Dolayısıyla sağ olsunlar değer veriyorlar bize bu konularda. Spor komisyonlarında ve yasama çalışmalarında, orada da destek istiyorum. Bunlar güzel şeyler olumlu şeyler. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde çok daha fazla kardeşimizi vatandaşımızı bu tip yerlerde göreceğiz diye ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜM BAKANLIKLAR BİRLİKTE ÇALIŞMALI"

Bazı konuları açıkça dile getirdiğini vurgulayan Akif Çağatay Kılıç, "Örneğin uluslararası spor federasyonlarında göreve gelen arkadaşların desteklenmesi konusunda çok rahat bir şekilde hareket etmeliyiz ki bu da oldu zaten. Dolayısıyla işte yakın zamanda Filenin Sultanları güzel bir netice elde ettiler, basketbolda daha güzel sonuçlar bekliyoruz onu da zamanla inşallah elde edeceğiz. Yüzmede yakın zamanda gelen başarılar bunlar çok önemli dolayısı ile yavaş yavaş çok daha güzel bir döneme doğru yol yol alacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bunu tek başına başarmamız mümkün değil diğer bakanlıkların da destek olması gereken noktalar var. Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber temeli atılan çalışmaların devam ettiğini görüyoruz, bu bizi mutlu ediyor inşallah bakanımıza sayın Kasapoğlu'na da yardımcı olacaktır her zaman O'na elimizden gelen ne destek varsa vermeye hazırız. Zaman zaman da istişare ediyoruz kendisiyle İnşallah çok güzel günlerimiz de olacak" ifadelerini kullandı.

"YASA DIŞI BAHİS MÜCADELE GEREKTİREN BİR OLGU VE SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL DÜNYA GENELİNDE BÜYÜK BİR SORUN "

Yasa dışı bahisle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Akif Çağatay Kılıç, "Yasa dışı bahis konusu ciddi manada mücadele gerektiren bir olgu. Bu sadece ülkemiz ile alakalı değil. Burada biz şöyle bir hataya düşüyoruz. Ben bunu bütün açık yüreklilikle dile getiriyorum Türkiye ile alakalı konular konuşurken bunların sadece Türkiye'ye has olduğu gibi bir algı ortaya çıkıyor. Dünya genelinde yaşanan çok ciddi sıkıntılar var. Uluslararası Atletizm Federasyonunda yaşananları zamanında biliyoruz. Bununla beraber boksta yaşananları biliyoruz. Bununla beraber FIFA'da yaşananlar var, Almanya Futbol Federasyonu'nda mevcut başkan ve ondan önceki başkan ile alakalı yaşananları biliyoruz. Yani şu eleştiriler getiriliyor. Siyaset ile spor birbirinden ayrı olsun karıştırılmasın. Burada bir denge var. Siz yasa dışı bahis ile mücadele ederken bunun bir spor tarafı var ama bunun aynı zamanda bir de siyaset tarafı var. Siyasetten kastımız devlet tarafı. Dünyada çok ciddi bir mücadele var bu anlamda. Dünya kupasında yaşananları unutmayalım. Yani üzerine bahis oynanan, sonuçların elde edilmediği zaman insan hayatının tehlikeye girdiği işler. Dolayısıyla şu anda konseyin bununla alakalı çok ciddi sözleşmesi var, bunu çalışıyoruz ve Türkiye'de bu mücadeleyi İçişleri Bakanlığı, Adalet bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve emniyet birimlerimiz ile beraber görüyor ve devam ediyoruz" dedi.

"YASA DIŞI BAHİSİN TERÖR AYAĞI VAR"

Akif Çağatay Kılıç, yasa dışı bahisle mücadelede ciddi bir mesafe kat edildiğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Her şey bitti mi? diyemeyiz her şey bitti ama Çok ciddi bir mesafe kat edildi. Bu zor bir mücadele, kolay bir alan değil. Maddi gelirin çok olduğu ve hayatları karardığı bir alan dolayısı ile bu mücadelenin kararlılıkla devamı çok önemli. Biz bu durumda üzerimize düşeni yapacağız. Dolayısı ile bu çok önemli bir şey sporun güzelleşmesi için sadece sporcunun madde kullanımı ile değil yasa dışı bahis olayı da devreye giriyor ve bunun terör ayağı var. Sporda yasa dışı bahis oynayan herkes farkında olsun olmasın terör örgütlerine destek veriyor. Terör örgütleri bu yasa dışı bahisten ciddi manada gelir elde ediyorlar. Kaydı yok, insanların ne harcadığının belli olmadığı bir alan. Çok büyük paraların döndüğü bir alan sadece Türkiye'de böyle değil dünyada böyle. Avrupa kıtasındaki yasa dışı faaliyetlerin bir kolu bahistir. Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğiniz zaman yasa dışı bahis bütün organize suç örgütlerini içerisinde olmaya çalıştığı bir alan. Uzak doğuda Japonya ve Çin'de de aynı. Yasa dışılıkla ciddi bir mücadele var."

Kaynak: DHA