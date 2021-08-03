Akhisar'da 36 Kilometrelik Grup Yolunda Asfalt Çalışması

Akhisar'da Zeytinliova Mahallesi çevresindeki mahalleler arasında bağlantıyı sağlayan grup yolunda Manisa Büyükşehir Belediyesi, asfalt çalışmasını tamamladı.

Akhisar'da Zeytinliova Mahallesi çevresindeki mahalleler arasında bağlantıyı sağlayan grup yolunda Manisa Büyükşehir Belediyesi, asfalt çalışmasını tamamladı. Yaklaşık 14 mahalle arasında bağlantıyı sağlayan, 36 kilometrelik asfalt çalışması nedeniyle memnuniyetini dile getiren Mahalle Muhtarları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Bu sezon 1200 kilometre hedefiyle il genelinde yol yapım çalışmalarına özveriyle devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Akhisar'da Zeytinliova Mahallesi çevresindeki mahalleler arasında bağlantıyı sağlayan grup yolunda asfalt çalışmasını tamamladı. Yürütülen çalışmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu; Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Kağan Tunçelli, MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri, Sindelli Mahallesi'ni ziyaret ederek, bölgedeki mahalle muhtarlarıyla buluştu.

"Kırsal kalkınma önceliğimiz"

İl genelinde yürütülen yol yapım çalışmaları hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla ekiplerimiz sahada özveriyle çalışıyor. Hedefimiz il genelinde 1200 kilometre asfalt çalışması. Şu an, 7 farklı noktada asfalt çalışmamıza devam ediyoruz. Demirci'de bir ekibimiz çalışıyor. Sarıgöl'de, Alaşehir'de çalışan ekibimiz var. Merkez'de Yuntdağı'nda bir ekibimiz çalışıyor. Gördes'te ve Turgutlu'da ekiplerimiz çalışıyor. 2 noktada beton yol ekimiz çalışıyor. Kırsal kalkınma önceliğimiz. Yol da kırsal kalkınma için önemli. Yapılan yollar ile birlikte üreticilerimiz ürünlerini daha iyi pazarlayabiliyor" dedi.

Başkan Ergün'e hizmet teşekkürü

Yapılan yol çalışmasının, mahalleleri için önemine değinen mahalle muhtarları ise, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş: Ziraat köylerimiz için çok önemli. Yolları yapılan köylerimizdeki vatandaşlarımız da, ürettikleri tarım ürünlerini tüccara bu yollarla daha kolay ulaştırıyor. O yüzden Cengiz başkanımıza ve çalışan tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Var olsunlar.

Sindelli Mahalle Muhtarı Tunay Aytan: Bizim için bu çalışma çok iyi oldu. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve daire müdürlerine çok teşekkür ederim. Bu şekil bir hizmeti bize her zaman sunuyorlar. Allah bin kere razı olsun.

Kadıdağı Mahalle Muhtarı Muammer Uysal: Bu sene asfalt oldu. Memnunuz. Teşekkür ederiz, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne.

Sırtköy Mahalle Muhtarı Ramazan Tufan: Yollarımız yenilendi. Çok teşekkür ederim Cengiz başkanıma ve emeği geçenlere.

Sabancılar Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Arslan: Hem ana yollarımız, hem ara yollarımız çok güzel oldu. Sayın başkanımız Cengiz Ergün başta olmak üzere tüm Büyükşehir personeline teşekkür ederiz.

Erdelli Mahalle Muhtarı Mehmet Çetin: Mahallemizin çevresinde yapmış olduğu çalışmalardan dolayı başta Cengiz Başkanıma ve ekibine çok teşekkür ederiz. Erdelli- Bozköy arasındaki yolun yapımında yıllardan beri büyük sorunumuz vardı. Yolumuz hem genişledi, hem de asfalt atıldı. Çok güzel oldu.

Sünnetçiler Mahalle Muhtarı Ceyhun Kılıç: Yatağan- Sünnetçiler arasındaki 1 kilometrelik yolumuzda asfalt çalışması yapıldı. Teşekkür ederiz. Biz talep etmeden yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Çünkü, Manisa Büyükşehir Belediyesi benim gibi ufak köye çok büyük yatırımlar yaptı. Alt yapılarım değişti. Çok güzel şeyler yapıldı.

Zeytinliova Mahalle Muhtarı Gülten Demir: Yolumuz çok kötüydü. Şuan yolumuz çok güzel oldu. Cengiz başkanımıza da teşekkür ederiz.

Arabacıbozköy Mahalle Muhtarı Özcan Demirel: Asfalt denince, Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ederim. Ben 48 yaşındayım. Bizim buraya daha önce böyle bir yatırım olmadı. Hem genişledi, hem de güzel bir asfalt oldu. Grup yolumuzda çalışma yapıldığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Var olsunlar.

Süleymanköy Mahalle Muhtarı Recep Yıldırım: Yapılmış olan hizmetlerden çok memnunum. Cengiz başkanımıza çok teşekkür ederiz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.

Yatağan Mahalle Muhtarı Hüseyin Fikirli: Ulaşım daha önce zordu. Yaklaşık 25 yıldır güzel bir bakım yapılmamıştı. Emeği geçenlere, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.

Kaynak: Habermetre