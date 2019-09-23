Akdeniz Üniversitesi'nde hasat bayramı etkinliği

23.09.2019 16:24

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Hasat bayramı" coşkuyla kutlandı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi Uygulama Çiftliği'nde gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Altunkaya ve Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal ile Genel Sekreter Ali Serinoğlu, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, her yapılan işin sonuçlarını görmenin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Tarımda da işin sonucunu elde etmenin hasatla olduğunu aktaran Altunkaya, "Elbette gerek çiftçilerimiz gerekse akademideki çalışmalarımız için verimli bir hasat adeta bir bayramdır. Bu vesileyle Hasat Bayramı geleneğini devam ettiren Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel nezdinde tüm ziraat fakültesi mensuplarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel de hasat bayramının tarımın önemli kutlama günlerinden olduğunu bildirdi.

Zirai çalışmaların sabrın, emeğin, gayretin ve alın terinin bir ürünü olduğu için çok değerli olduğunu vurgulayan Karayel, şunları kaydetti:

"Üretim kelimesinin karşılığını en net biçimde ziraat fakültesi çalışma alanlarında görebiliriz. Bugün burada sizler de çalışmalarımızın sonucuna, emeğin üretime dönüşmesine şahitlik ediyorsunuz. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyor, fakültemizin ortaya koyduğu ürünlerin üretilmesinde emeği geçen, gayret gösteren herkese çok teşekkür ediyorum."

Etkinlik sonunda katılımcılara bu yıl hasatı gerçekleştirilen ürünlerle hazırlanan yiyecekler ikram edildi.

Kaynak: AA