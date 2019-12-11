Akdeniz'den ihracat 13.5 milyar dolara ulaştı

11.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:39

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, Kasım sonu itibariyle 12 aylık ihracat performansının yüzde 9,2 artışla 13,5 milyar dolara ulaştığını, Kasım ayında Fransa, Fas ve İspanya'ya yapılan ihracatın rekor düzeyde arttığını ifade etti. Bölgeden yapılan tropikal meyve ihracatına da işaret eden Uğur, üretiminin yaygınlaşmasıyla ihracatın yükseldiğini ve bu artışın devam etmesini beklediklerini kaydetti.



AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, Mersin, Adana, Hatay, Kayseri ve Karaman illerinde faaliyet gösteren 8 ihracatçı birliğin çatı kuruluşu olan AKİB'in bölgesel ihracat performansını değerlendirdi. Hayri Uğur, "Birliğimiz, Kasım ayında 1 milyar 219 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. AKİB olarak Ocak-Kasım dönemindeki ihracatımız yüzde 8,5 oranında artarak 12 milyar 172 milyon dolara yükseldi. Kasım sonu itibariyle 12 aylık ihracat performansımız ise yüzde 9,2 artışla 13,5 milyar dolara ulaştı. 2020 için ihracat hedefimiz de 15.2 milyar dolar" diye konuştu.



En fazla ihracat Irak, Rusya ve Mısır'a



Kasım ayında ihracat yapılan ülkeleri ele alan Başkan Hayri Uğur, "Tüm kısıtlamalara ve korumacı tedbirlere rağmen Kasım ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke Irak oldu. Bu dönemde Irak'ta yüzde 8,3 artış yakaladık ve 132 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Irak'ı 94 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 85 milyon dolarla Mısır izledi. AKİB olarak Kasım ayında Fransa, Fas ve İspanya'ya ihracatımızı rekor düzeyde arttırdık. 56 milyon dolar ve yüzde 303 artışla Fransa, 28,5 milyon dolar ve yüzde 213 artışla Fas, 72 milyon dolar ve yüzde 67 artışla İspanya, ihracatımızı en fazla arttırdığımız ülkeler oldu" dedi.



'AKİB bölgesinde lider sektör kimyevi maddeler



Türk ihracatçısının dinamizmi, doğru rota tespitleri ve stratejik kararları ile küresel arenadaki pozisyonunu daha iyi noktalara taşıdığını vurgulayan Başkan Uğur, AKİB'in 11 aylık sektörel ihracatını şöyle değerlendirdi:



"Ocak-Kasım döneminde Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz 4 milyar 597 milyon dolar, Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz 3 milyar dolar, Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz 1 milyar 41 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz 958,4 milyon dolar, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz 861 milyon dolar, Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz 776 milyon dolar, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz 320 milyon dolar, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz 265 milyon dolar ihracat performansı sergiledi. Türkiye ihracatı ilk 11 ayda yüzde 1,77 artarken, AKİB olarak ihracatımızı yüzde 8,5 oranında artırma başarısı gösterdik."



'50 ülkenin ihracatı düşerken, ülkemizin ihracatının artması çok anlamlı'



Hayri Uğur, artan ihracat ile birlikte cari açığın düştüğünü ve dış finansman ihtiyacının azaldığını belirtirken, faizlerin gerilemesiyle yatırım iştahının tekrar artmaya başladığını ve bunun bir yansıması olarak da ülke ekonomisinin tekrar büyüme trendine girdiğini vurguladı. Türkiye'nin mutlaka katma değerli üretime ve bu ürünlerin ihracatına odaklanması gerektiğinin altını çizen Uğur, "Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın da açıklamalarında belirttiği üzere, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) 9 aylık verilerine göre, toplam ihracat değişimine bakıldığında, önde gelen ülkelerden 50'sinin ihracatı düşüyor. Bu 50 ülkenin düşüş ortalaması yüzde 2,6 düzeyinde iken aynı dönemde bizim ihracatımız yüzde 2,56 oranında arttı. Artış oranı bazında 7'nciyiz. Mutlak değer olarak baktığımızda ihracat artışında 5'inci sıradayız. Bunun çok anlamlı olduğunun bilinmesini isterim" diye konuştu.



Avokado ihracatı 35 kat arttı



AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, 8 bin yıllık tarihiyle birçok medeniyete beşiklik eden bereketli Çukurova topraklarında son yıllarda tropikal meyvelerin üretiminin yaygınlaştığını ve dünya pazarlarına ihraç ettiklerini vurguladı.



Akdeniz ikliminin tropikal meyve üretimine elverişli olduğunu, bu alanda avokado, mango ve pitayada başarılı sonuçlar elde eden üreticilerin sayısının her geçen gün arttığını kaydeden Başkan Uğur, "Türkiye genelindeki yaş meyve sebze ihracatının yüzde 47'sinin, narenciye ihracatının da yüzde 79'unun gerçekleştirildiği Akdeniz bölgemizde avokado, mango ve pitaya başta olmak üzere tropikal meyve ihracatımız gözle görülür şekilde yükselmeye başladı. 2015 yılında 31 bin dolar olan avokado ihracatımız bu yılın 11 ayında 1 milyon 100 bin dolara yükseldi. Bir başka değişle, bu meyvedeki ihracat performansımızı 35 kat artırdık. Yine tropikal meyvelerden olan mango ve pitayada yok denecek kadar olan ihracatımız 16 bin dolar seviyelerine geldi. Tropikal meyve üretiminin bölgemizde hızla yaygınlaşacağını, buna bağlı olarak ihracatımızı çeşitlendireceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.



Türkiye'nin avokadoda en büyük 4 pazarının Rusya, Ukrayna, Romanya ve Yunanistan olduğuna işaret eden Uğur, "Maldivlerden Seyşel Adaları'na kadar 30 ülkeye Türkiye'den avokado gönderiyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA