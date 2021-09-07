Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Antalya'nın Kumluca ilçesinin 75,7 kilometre açığı olarak saptadığı deprem saat 14.14'de meydana geldi. Yerin 26,02 kilometre derinliğinde olan deprem Kumluca ve çevre ilçelerde de hissedildi.

- Antalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı