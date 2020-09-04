Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

MUĞLA'nın 112 kilometre açığında Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
04.09.2020 02:05 | Son Güncelleme: 04.09.2020 02:09

MUĞLA'nın 112 kilometre açığında Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yunanistan kıyılarına yakın bölgede meydana gelen deprem, Ege bölgesinden hissedilmedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 01.41'de merkez üssü Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, Muğla'nın Marmaris ilçesine 112 kilometre, Yunanistan'ın Dodecanese kıyılarına ise yaklaşık 36 kilometre uzaklıkta, 24 kilometre derinlikte meydana geldi. Deyremin Türkiye kıyılarından hissedilmediği öğrenildi. 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fuat Oktay Angela Merkel Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Erol Evgin Wilma Elles Çağatay Ulusoy Mustafa Sandal
Spor Jose Sosa Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Osman Çilenti Kurtuluş Yurt Derya Çayırgan Süleyman Sarılar
Şu an buradasınız: Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 02:09:34. #1.15#
title