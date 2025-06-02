Akaryakıta zam mı gelecek? Bugün akaryakıt, benzin, motorin,LPG fiyatları ne kadar? 2 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları!

Küresel piyasada Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, akaryakıt fiyatları da günlük olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son dönemde motorine ve benzine gelen zamların ardından, sürücüler 2 Haziran 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim olup olmadığını merak ediyor. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 2 Haziran 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

AKARYAKITA ZAM MI GELECEK?

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.

Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yaklaşık yüzde 13 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Bu oran doğrultusunda, benzine 1,87 TL, motorine 1,75 TL ve LPG'ye 80 kuruş tutarında ÖTV zammı yapılması öngörülüyor.

Çalışanların maaş artışları ile çeşitli hizmetlerin fiyatlandırılmasında temel alınacak 6 aylık enflasyon verisinin ise 3 Temmuz 2025 tarihinde açıklanması bekleniyor.

Akaryakıta zam mı gelecek

2 HAZİRAN İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! (ZAM ÖNCESİ)

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 46.84 TL

Motorin litre fiyatı: 46.11 TL

LPG litre fiyatı: 26.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 46.70 TL

Motorin litre fiyatı: 46.00 TL

LPG litre fiyatı: 25.60 TL

Bugün akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar

2 HAZİRAN ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin litre fiyatı: 47.50 TL

Motorin litre fiyatı: 46.96 TL

LPG litre fiyatı: 26.09 TL

2 HAZİRAN İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin litre fiyatı: 47.84 TL

Motorin litre fiyatı: 47.30 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL