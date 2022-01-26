Akaryakıt istasyonlarının sorunları konuşuldu

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'de akaryakıt istasyonları genişletilmiş sektör istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda sektörün yaşadığı sıkıntılar dile geçirildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan TSO Meclis Başkanı Ahmet Dertli yaptı. Dertli, genişletilmiş meslek grubu toplantısı yapmalarındaki amacın sektörün sorunlarını belirleyerek ortak çözüm önerileri geliştirmek olduğunu söyledi.

Toplantıda, son zamanlarda akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle satışların yüzde 40 civarında düştüğü, satışların düşmesine karşın işletme giderlerinin yüzde 100'e yakın arttığı dile getirilirken, özellikle elektrik, personel ve nakliye giderlerinin akaryakıt istasyonlarını çok zorladığı ve istasyonların akaryakıtın 5 lira olduğu zamanki kar oranlarıyla ayakta durmaya çalıştığı ve bu durum değişmez ise akaryakıt istasyonlarının kapanma noktasına geleceği konusunda endişeleri dile getirildi. Yeni istasyon açılmaması için girişimde bulunmayı, bankalar ile görüşülüp kredi kart komisyonlarının Debit kartta uygulanmaması gerektiği vurgulandı.

Akaryakıta gelen zam açıklamasının uygulama saati ile birlikte kamuoyuna açıklanması, erken açıklanması halinde istasyon sahiplerinin mevcut sermayelerini düşürdüğünü. Akaryakıtta bayi ve dağıtıcının karının rafineri tarafından açıklanan fiyattan yüzde olarak belirlenmesi ve kamu ihalelerinde ihaleyi yapan makamların perakende alımlarındaki Düzce'de faaliyette istasyon bulunması zorunluluğunu toptan alışlarının da uygulanarak ihale alıcısının Düzce'de kalması sağlanması. Teminat mektubu uygulamasından vazgeçilerek artan maliyetlere birde komisyon eklenmemesi ve ticari faaliyetlerde kullanılması gereken kredi limitinin gereksiz bloke edilmemesi kararı alındı.

Toplantıya; Meclis Başkanı Ahmet Dertli, Meclis Başkan Yardımcısı Nuri Hızel, Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Sivrikaya, Özkan Çakır, Akçakoca TSO Başkanı Mehmet Pazvant, 6. meslek komitesi Başkanı Metin Topal, Başkan Yardımcısı Murat Öztürk, Komite Üyesi Yusuf Kurt, Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Marmara Bölge Başkanı İsmail Hıra, Düzce'de faaliyette bulunan akaryakıt istasyonları firma sahipleri ve GGK-KGK Komiteler Sekretaryası Hatice Çakır katıldı. - DÜZCE