AKARYAKIT FİYATLARI | Benzin ve motorine indirim mi geldi? 27 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG ve güncel akaryakıt fiyatları!

Küresel piyasada Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, akaryakıt fiyatları da günlük olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son dönemde motorine ve benzine gelen zamların ardından, sürücüler 27 Haziran 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim olup olmadığını merak ediyor. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 27 Haziran 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELDİ? (SON DAKİKA)

Türkiye'deki araç sahiplerini sevindiren haber geldi. 27 Haziran 2025 itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında dikkat çeken bir indirim yapıldı. Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte, iç piyasada da akaryakıt fiyatları yeniden düzenlendi.

Yapılan güncellemeyle birlikte motorin litre fiyatında 4,03 TL, benzin litre fiyatında ise 2,63 TL indirim gerçekleşti. Bu değişiklikler, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 48,88 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise 49,06 TL'ye kadar geriledi. Bu oranlar, son dönemde akaryakıt fiyatlarında görülen en yüksek indirimler arasında yer aldı.

Benzin ve motorine indirim mi geldi

İndirimlerin arkasındaki en büyük etken, Orta Doğu'da yaşanan gerilimin sona ermesi oldu. İsrail ile İran arasındaki çatışmaların sona ermesi ve ateşkesin sağlanmasıyla birlikte petrol fiyatları uluslararası ölçekte düşüş gösterdi. Bu da Türkiye'deki fiyatlara olumlu yönde yansıdı.

Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde de benzer seviyelerde indirimler uygulanırken, araç kullanıcıları yeni fiyatlardan oldukça memnun. Uzmanlar ise, küresel enerji piyasasındaki dalgalanmaların devam edebileceğini belirterek, fiyatların yine değişkenlik gösterebileceğini ifade ediyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

27 HAZİRAN İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 48.88 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 49.06 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 25.09 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 48.73 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 48.94 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 24.49 TL/LT

Güncel benzin ve motorin fiyatları

27 HAZİRAN ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin litre fiyatı: 49.55 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 49.89 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 24.99 TL/LT

27 HAZİRAN İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin litre fiyatı: 49.88 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 50.24 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 24.94 TL/LT