Ak Partili Cemal Öztürk: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin İlk Bütçesi Hayırlı Olsun"

AK Parti Giresun Milletvekili ve plan bütçe komisyonu üyesi Cemal Öztürk bir aydır üzerinde çalışılan 2019 yılı bütçe kanunu teklifinin ve 2017 yılı merkezi yönetim kesin hesap kanun tasarısının oylanarak kabul edildiğini belirtti.

Ak Partili Öztürk yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti 2019 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi ve 2017 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısını,Plan ve Bütçe komisyonundaki görüşmelerini oylayarak kabul ettik. Genel kurul görüşmelerine Aralık ayının ikinci haftasında başlamayı planlıyoruz. Görüşmeler sırasında özverili çalışmalarından ve katkılarından dolayı başta AK Parti Grubu komisyon üyesi arkadaşlarım olmak üzere, MHP, CHP, İYİ PARTİ ve HDP'li komisyon üyesi milletvekillerine,plan bütçe komisyonunun tüm çalışanlarına, Sayıştay üyelerine,basın mensuplarına,stenograflara ve diğer tüm ilgililere teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin ilk bütçesi olma özelliği taşıyan 2019 yılı bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu ve bereketli olmasını temenni ederim" dedi. - GİRESUN