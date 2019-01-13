AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Onların kurşunları, tankları, topları, tüfekleri, onların 'Bu milletin arasına atar, nifak sokarız.' dedikleri yalanlarına hamdü senalar olsun bu millet pabuç bırakmadı. Vesayetin üzerine yürüdükçe AK Parti, daha bir şevklendiler ama her defasında bu millet onlara gereken dersi verdi." dedi.

Kandemir, AK Parti'nin Zonguldak ile ilçelerdeki belediye başkan adaylarının tanıtıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeğin başkenti Zonguldak'ın 31 Mart akşamı tüm Türkiye'ye örnek olacağını ve buna inancının tam olduğunu kendisine ilettiğini söyledi.

Zonguldak'ın seçime hazır olduğunu ve bu güzel atmosferi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceğini ifade eden Kandemir, Zonguldak'ın dünüyle, bugünüyle yarınını inşa etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin çok zor zamanlar atlattığını hatırlatan Kandemir, şöyle devam etti:

"Bu kadim Anadolu coğrafyası merhametin başkentidir. Dara düşenin koşup geldiği, sığındığı bir sığınaktır Anadolu. Bu büyük çınara nice nice badireler atlattılar. Önce Gezi olaylarından 'Acaba bu çınarı yıkabilir miyiz?' diye mücadele ettiler, başaramadılar. 17-25 Aralık'ta 'Acaba bu çınar kökünden sökülür mi?' diye geldiler, yine başaramadılar. Sonra çukurlar kazdılar. Ülkenin farklı coğrafyalarında o çukurları kazdılar, sözde özerklik ilan ettiler ama hamdolsun bu milletin ferasetiyle, güvenlik güçlerimizin cesaretiyle kazdıkları çukurlara gömüldüler. Sonra 15 Temmuz'da geldiler. 'En büyük darbeyi yaparız, köklerinden sökeriz biz bu çınarı.' zannettiler. Tanklarıyla, toplarıyla, tüfekleriyle geldiler fakat bu millet, 'Biz size ne Tayyip Erdoğan'ı yediririz ne de bu çınarı söktürürüz.' dedi. Canıyla, kanıyla o çınarın önünde dik durdu ve hamdolsun işte bugün buradayız."

"İsimleri değişti, bazen PKK, bazen DHKP-C, bazen FETÖ, bazen de IŞİD oldular." diyen Kandemir, "Ama onların kurşunları, tankları, topları, tüfekleri, onların 'Bu milletin arasına atar, nifak sokarız.' dedikleri yalanlarına hamdü senalar olsun bu millet pabuç bırakmadı. Vesayetin üzerine yürüdükçe AK Parti, daha bir şevklendiler ama her defasında bu millet onlara gereken dersi verdi." ifadelerini kullandı.

Erkan Kandemir, bir tarafta ülkenin geleceğine, ülkenin geçmişinden aldığı heyecanla umut bağlayan sevdasını, aşkını koyan cumhurun ittifakı, bir tarafta ise terör örgütleriyle kol kola girmekten imtina etmeyen şer ittifakı olduğunu dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ben inanıyorum ki Zonguldak, Allah'ın izniyle o şer ittifakına hak ettiği cevabı verecek. 31 Mart seçimlerden bir seçim değil. Biliyorsunuz referandumla beraber biz hükümet sistemimizi değiştik. Genel Başkanımızı, Cumhurbaşkanımızı, milletin adamına yürütmenin emanetini verdik. Şimdi istiyorlar ki karıştıralım ortalığı, istiyorlar ki bu şer ittifakı oluşan güveni ve umudu darmadağın etsin. Onu bozacağız. Belediyecilik bizim işimiz. 'Tayyip Erdoğan belediyeciliği' diye bir belediyecilik var. 94'te İstanbul'da suyun akmadığı, çöplerin yerden kalkmadığı, hava kirliliğinden insanların nefes alamadığı bir kent vardı. Fakat yüreğinizi koyarsınız, aşkla çalışırsanız, gayret gösterir, mücadele edersiniz, davanız hak ise, sırtınızı sadece millete yaslamışsanız, garibin duasıyla 'evelallah üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur.' diyorsanız, işte İstanbul'da başardığımız gibi bir netice çıkar ortaya."

"Biz milletin partisiyiz"

"Belediyecilik bizim işimiz" diyen Kandemir, "Biz gönlümüzü koyarız yaptığımız işe. Biz sevda ile yapıyoruz ne yapıyorsak, biz aşk ile ilişki kurmuşuz bu milletle. Derdi derdimiz, meselesi meselemiz, varsa sıkıntısı bizim sıkıntımız. Sevincimizi, yükümüzü paylaşırız ama biz milletin partisiyiz. Onun için Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, 'AK Parti bizim değil, bu teşkilatların değil sadece milletin partisi. İnşallah ben inanıyorum ki, umudun hareketi AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan ise bir iddianın adı ise işte bu iddia bayrağını Zonguldak'ta dalgalandırsın. Şimdi Zonguldak, gönül belediyeciliği için bir mücadele verecek." şeklinde konuştu.

Toplantıda, daha önce açıklanan AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan ile ilçelerden Kozlu Belediye Başkan adayı Ali Bektaş, Ereğli Belediye Başkan adayı Erol Şahin, Çaycuma Belediye Başkan adayı Ahmet Güral Karayılmaz, Alaplı Belediye Başkan adayı Celil Uzun, Gökçebey Belediye Başkan adayı Mustafa Çetinoğlu, Devrek Belediye Başkan adayı Sezai Bükrü ve Kilimli Belediye Başkan adayı Kamil Altun ile belde belediye başkan adaylarını sahneye davet edilerek partililere tanıtıldı.

Bir partilinin AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazdığı şiiri okumasının ardından toplantı Kandemir'in, belediye başkan adayları ve partililerle fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA