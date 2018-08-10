AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Geldi, "İnanıyorum ki 31 Mart 2019'da yapılacak seçimlerde AK Parti milletin gönlüne giden yolda çok daha güzel hizmetler yapmak için yeni tedbirler, yol haritaları ve yeni hedefler belirlemiş olacak. Bu toplantılarda hedeflenen en üst başarı ve en üst hizmet. Derdimiz ve gayemiz budur." dedi.



Geldi, partisinin Düzce İl Başkanlığı'nda düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye'de yeni bir milat olduğunu söyledi.



24 Haziran seçimleri sonrası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini hatırlatan Geldi, "Seçimler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan reformları hayata geçirmeye başladı. Bizler de yerel yönetimler başkanlığı olarak illerimizde değerlendirme ve istişare toplantıları yapıyoruz. Amacımız belediye başkanlarının performanslarını arttırmak ve Cumhurbaşkanımızın bahsettiği 'Gönüle giden yol' ile ilgili çalışmalarını hızlandırmaktır." diye konuştu.

Başkanların hizmetle ilgili yaşadığı sorunları dinleyerek, çözüm yolu aradıklarını anlatan Geldi, şöyle devam etti:

"Başkanlarımızın hizmetle ilgili yaşadıkları sorunlar ve seçim döneminde verdikleri vaatlerin yerine getirilmesi anlamında toplantılarımızı yapıyoruz. Daha verimli hizmet yapmaları için katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu amaçla il, ilçe ve belde belediye başkanlarımızı, parti yöneticilerimizi dinliyor, nasıl katkı sunabiliriz diye istişare ve değerlendirmeler yapıyoruz. Teklif ve değerlendirmelerimizi yapıp Yerel Yönetimler Başkanlığımıza sunacağız. Bu değerlendirmeler sonucunda önümüzdeki dönemle ilgili değerlendirmeler yapılacak."

Batı Karadeniz Bölgesi'nde çalışmalar yaptığına değinen Geldi, çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini, aynı çalışmaların Türkiye'nin her bölgesinde devam ettiğini anlattı.

Geldi, "İnanıyorum ki 31 Mart 2019'da yapılacak seçimlerde AK Parti milletin gönlüne giden yolda çok daha güzel hizmetler yapmak için yeni tedbirler, yol haritaları ve yeni hedefler belirlemiş olacak. Bu toplantılarda hedeflenen en üst başarı ve en üst hizmet. Derdimiz ve gayemiz budur. Belediye başkanı adayımız kim olursa olsun, AK Parti en iyi hizmeti yapmak için her kesimden katkı almak peşindedir." ifadelerini kullandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, il yönetimi, Düzce, Akçakoca, Gümüşova, Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Kaynaşlı, Yılğılca, Beyköy ve Boğaziçi belediye başkanları katıldı.