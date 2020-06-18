Ak Parti Yerel Yönetimler İstişare toplantısı yapıldı
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Ak Parti Yerel Yönetimler İstişare toplantısı yapıldı

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı İl Başkanı Mehmet Emin Öz başkanlığında gerçekleştirildi.

Ak Parti Yerel Yönetimler İstişare toplantısı yapıldı
18.06.2020 11:33 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:37

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı İl Başkanı Mehmet Emin Öz başkanlığında gerçekleştirildi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de katıldığı toplantıda güncel konular ele alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İlçe Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri ve AK Parti İlçe Başkanlarının da hazır bulunduğu toplantıda Bingöl'de yaşanan depremden etkilenen yerleşim yerlerinin durumu ele alındı.

Depremin Yaraları Sarılıyor

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Kaynarpınar olan 5,7 büyüklüğündeki depremin Erzurum'un Çat ilçesini de önemli ölçüde etkilediğini belirten AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, hasar tespit ve yardım çalışmalarının devam ettiğini söyledi. İlçeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, emniyet, kaymakamlık, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin desteğiyle 3 bin çadır kurulduğunun altını çizen Başkan Mehmet Emin Öz, depremin yaralarını sarmaya devam ettiklerini kaydetti.

Yeni Normal Süreç Ele Alındı

Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecini iyi yöneten Türkiye'nin yeni normale geçiş adımlarını attığını hatırlatan Başkan Öz, salgının tamamen bitirilmesi için alınan tedbirlere uyulması gerektiğini belirtti. Yeni normal sürecinde yapılması gerekenleri de istişare ettiklerinin altını çizen Başkan Öz, "Bilim Kurulunun yol göstericiliğiyle belirlenen tedbirlerin sahada uygulanabilir olması için neler yapmamız gerektiğini ve eksiklerin neler olduğunu bu toplantıda belirlemeye çalıştık. Yeni normal biraz uzun sürecek ve bu duruma alışmalıyız. Pandeminin hafife alınacak bir durum olmadığını kısa sürede yeniden artan vaka sayıları göstermektedir." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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