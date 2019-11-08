AK Parti Turgutlu İlçe Danışma Meclisi toplandı

08.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:36

AK Parti Turgutlu İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.



İlçe Başkanlığındaki toplantıda konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, ilçede geçmişte teşkilat içinde bulunan kötü niyetli insanlar yüzünden son seçimlerde başarı kazanılamadığını, birlik ve beraberlik ruhuna dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Akkal, şöyle konuştu:

"AK Parti içerisinde daha önce bulunmuş, görev yapmış bazı kişilerin hırsları yüzünden burada seçimlerden başarısız sonuç aldık. Bu kişiler burada, AK Parti kaybetsin de gerisi ne olursa olsun düşüncesini güttüler. Sonuç her ne olursa olsun biz birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Bizim yol yürüdüklerimizin hepsi vatanı ve milletini için mücadele eden cesur insanlardır. Başkalarının ise kimlerle ittifak yaptıkları, bu ittifakta yer alan diğer partilerin kimlerin değirmenine su taşıdığı ortada." dedi.



AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek ve İl Başkan Yardımcısı Ataman Taydaş parti çalışmaları hakkında partililere bilgi verdi.



Toplantıya, Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti İl Başkan Yardımcı Öner Gürsel, İl Başkan yardımcısı Ataman Taydaş, İlçe Başkanı Kazım Dilek, Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kayser, parti yöneticileri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA