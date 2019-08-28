AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu Açıklaması

28.08.2019 15:02

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Kaşüstü Kavşağı Alt Geçit Köprüsü Projesinin trafik sorununu çözmekten öte şehre ve bölgeye önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Kaşüstü Kavşağı Alt Geçit Köprüsünde incelemelerde bulunan Ayvazoğlu, yetkililerden bölgedeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ayvazoğlu, AK Parti hükümeti ile Trabzon'a yapılan yatırımlardan sadece biri olan Kaşüstü Kavşağı Alt Geçit Köprüsünün çok önemli bir proje olduğunu belirterek, "Bu proje bir trafik sorununu çözmekten öte şehrimize ve bölgemize önemli katkılar sağlayacak. Alt geçit üzerinde üç kavşak yapılması da önemli. Söz konusu proje sadece Trabzon ile Rize arasındaki trafik yoğunluğunu azaltmakla kalmayıp bölgedeki turizme, ticarete hareketlilik kazandıracaktır." dedi.

Yoğun şekilde devam eden çalışmaların en kısa zamanda tamamlanacağına dikkati çeken Ayvazoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Çalışmalar kapsamında 1,2 kilometre uzunluğundaki alt geçit köprüsü tamamlandığında ülkemizin ilk kara yolu üzerinde deniz seviyesinin altından geçen 750 metre uzunluğunda alt geçit köprüsü olma özelliğini taşıyacak. Proje kapsamında 2x3 kapalı kesit transit yol ve 2 yan bağlantı yolu bulunmaktadır. Alt geçit köprüsü üzerinde ise 3 hemzemin kavşak bulunmaktadır. Proje kapsamında şu ana kadar bin 183 diyafram duvar imalatı, 2 bin 897 metre kılavuz duvar imalatı yapılırken toplam 132 bin 440 metreküp beton, 24 bin 750 ton demir, 38 bin 860 ton temel-alt temel malzemesi, 164 bin 380 metreküp kazı, 114 bin 300 metreküp dolgu imalatı yapıldı. Kaşüstü Kavşağı Alt Geçit Köprüsü Projesi kapalı kesit 750 metrelik mesafe tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Yolun tamamı bittiği zaman BY-BSK 2x3 standardında transit yol, 2 şerit yan yol olmak üzere toplam 10 şeritlik geniş bir kara yolu oluşturulacak."

Kaynak: AA