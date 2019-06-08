AK Parti Trabzon İl Başkan Vekili Hasan Dilekoğlu Açıklaması

AK Parti Trabzon İl Başkan Vekili Hasan Dilekoğlu, "Bunların işi gücü provokasyon, havalimanında İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya saygısızlık yapan densizin bunların kendi mensupları olduğu aşikar fakat onu kabullenmemeleri ise bir taktiktir." ifadelerini kullandı.

Dilekoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin provakasyon uzmanı olduğunu iddia ederek, "O kadar profesyonelleştiler ki hem provokasyonu yaptırıyorlar hem de 'provakasyon yapan kişiyi tanımıyoruz' deyip militanlarını feda ediyorlar. Bu yöntem bize bir yerlerden tanıdık geliyor. Ayrıca siz 'onu tanımıyoruz' diyorsunuz ama ne tesadüftür ki o sizi tanıyor. Şimdi soruyorum, bu provokasyonu yapan kişinin Güzide Uzun'la, CHP milletvekili veya Genel Başkan Yardımcısı ile bağlantısı ortaya çıkarsa ne yapacak? Görevinden istifa edecek mi?" değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin aşırı saldırgan tavırlarıyla her yerde provokasyon yaptığını ileri süren Dilekoğlu, şöyle devam etti:

"Bunların işi gücü provokasyon, havalimanında İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya saygısızlık yapan densizin bunların kendi mensupları olduğu aşikar fakat onu kabullenmemeleri ise bir taktiktir. Önce suçu işletiyorlar sonra feda ediyorlar tıpkı aşırı sol örgütlerde olduğu gibi, zaten söz konusu kişinin terör örgütleriyle bağlantıları olduğu bilgilerine ulaşıldı."

Dilekoğlu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Aynı gün havalimanında kendi içlerinde de kavga ettiler, yumruk yumruğa girdiler. CHP'nin Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın şoförü olduğu söylenen kişi, bir başka CHP'li ile havalimanı VIP koridorunda birbirine yumruk yumruğa girmiş ve bu da örtbas edilerek konu kapatılmıştır. Nerede bir militan var alıp havalimanına getiriyorlar sonra da 'yok efendim biz bunu tanımıyoruz' diyorlar. Böylesine saldırgan tavırlar içerisinde militanlık özelliği yüksek partililere sahip olan CHP'nin 'yavuz hırsız ev sahibini bastırır' misali, 'bu zanlıyı tanımıyoruz' demesi bizim nazarımızda kabul görmemektedir."

Uzun'un, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Ekrem İmamoğlu'ndan önce Trabzon Havalimanı'na gelmesini "provokasyon" diye nitelendirdiğini savunan Dilekoğlu, şunları kaydetti:

"Uzun'un bu davranışı akıl tutulmasından başka bir şey değildir. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bayram namazını Kato Dağı'nda kılmış oradaki askerlerle bayramlaşmış bölgede incelemeler yaptıktan sonra Trabzon'a hareket etmiştir. Bu ziyaretler kendi normal akışında ilerlemiştir. Küstahlığa bakar mısınız. Terörle etkin ve kararlı bir mücadele veren Trabzon'un evladı İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu provokasyon yapmakla suçluyor. Buradan da net bir şekilde görüyoruz ki CHP hızla HDP'lileşme yolunda ilerliyor. Güzide Uzun, CHP'nin değil de sanki HDP'nin Trabzon İl Başkanı gibi konuşuyor. Devletin valisine 'it' diyen bir siyasi anlayış, İçişleri Bakanını provokasyon yapmakla suçluyor. Güzide Uzun'un HDP Trabzon gizli il başkanlığı hayırlı olsun."

Kaynak: AA