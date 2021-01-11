AK Parti Tokat Milletvekili Arslan Artova'yı ziyaret etti
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AK Parti Tokat Milletvekili Arslan Artova'yı ziyaret etti

11.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 11.01.2021 17:00
AK Parti Tokat Milletvekili Arslan Artova'yı ziyaret etti

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Artova ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Artova ilçesini ziyaret etti.

Arslan, Artova Belediye Başkanı Lütfü Yalçın'ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Arslan daha sonra esnafları ziyaret ederek, muhtarlarla bir araya geldi.

Daha sonra Arslan, kadın kooperatifini ziyaret etti.

Arslan, yaptığı açıklamada, "Artova ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunduk. İlçenin tanıtımında katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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