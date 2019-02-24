AK Parti'nin Kayseri Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de eski Hava İkmal Bakım Merkezi'nin bulunduğu 1 milyon 260 bin metrekarelik alana bir millet bahçesi kuracaklarını belirterek, "Proje çalışmaları devam eden millet bahçemizin yapımına bu yıl başlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına tüm Kayserilileri selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'nin üretimi, ticareti, sanayisiyle ve hepsinden önemlisi insanıyla Türkiye'nin iftiharı olduğu söyledi.

"Nasılsınız gadasını aldıklarım? Tavatırca mıyız?" ifadesini kullanan Erdoğan, vatandaşlara, "31 Mart'ta fitne oyunlarını bir kez daha bozuyor muyuz,?", bir kez daha hesabımızı, kitabımızı sağlamca yapıyor muyuz, bir kez daha milli iradeye sahip çıkıyor muyuz, bir kez daha tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor muyuz, bir kez daha gönül belediyeciliği diyor muyuz, büyükşehirde ve 12 ilçemizde AK Parti'yi, 4 ilçemizde Cumhur İttifakı'nı destekliyor muyuz?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlardan olumlu yanıt almasının ardından, şöyle devam etti:

"Maşallah. İşte her alanda cesareti Erciyes kadar yüce, gönlü ovaları kadar geniş, yüreği tunç gibi sağlam Kayseri'ye de bu yakışır. Önce AK Parti'li kardeşlerime sesleniyorum, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. MHP'li kardeşlerime sesleniyorum, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Rabiamızla Türkiye'ye sesleneceğiz, birlikte, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ve hep birlikte inşallah Türkiye. Bu birliğimiz, bu beraberliğimiz zillet ittifakını çökertecek. Onları, nasıl terör örgütlerini açtıkları çukurlara gömdüysek, şimdi de sandıklara gömmeye hazır mıyız?"

Kayseri'nin hizmetin anlamını ve kendilerinin şehre hangi hizmetleri getirdiğini çok iyi bildiğini dile getiren Erdoğan, bugüne kadar Kayseri'ye 26 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını bildirdi.

Eğitimde 4 bin 633 yeni derslik kazındırdıklarını ve 70 bine yakın üniversite öğrencisinin öğrenim gördüğü şehre üçüncü devlet üniversitesi olan Kayseri Üniversitesini de kurduklarını belirten Erdoğan, yüksek öğrenim öğrencileri için 6 bin 670 kişi kapasiteli yurt binaları açtıklarını, gelecek birkaç yıl içinde Kayseri ve Develi'de toplamda 2 bin 250 kişi kapasiteli 3 yurt binası daha açacaklarını ifade etti.

Kayseri'ye farklı branşlarda spor tesisleri kazandırdıklarını anlatan Erdoğan, Kayseri Gençlik Merkezi'nin yapımının, Talas Gençlik Merkezi'nin ihalesinin, Develi Gençlik Merkezi'nin proje çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"Dersine iyi çalış öğren de gel"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de kurulacak millet bahçesi konusunda da şunları kaydetti:

""Eski Hava İkmal Bakım Merkezinin bulunduğu 1 milyon 260 bin metrekarelik alana bir millet bahçesi kuruyoruz. Proje çalışmaları devam eden millet bahçemizin yapımına bu yıl başlıyoruz. Fakat CHP bu işten anlamıyor. Park alanlarıyla, piknik alanlarını millet bahçesiyle karıştırıyor bu zavallılar. 'Bütün piknik alanları, bütün ormanlık alanlar bunların hepsi milletin bahçesi, niye ayrımcılık yapıyorsunuz' diyor bir tane CHP'li aday, hem de İstanbul'un belediye başkan adayı. Dersine iyi çalış, öğren de öyle gel. Bu millet bahçesi projesinin esprisi farklı. Millet, millet illet değil. Buraya bu milletin her ferdi gelebilir."

Millet bahçesinin içerisine büyükçe bir millet kıraathanesi inşa edileceğini de vurgulayan Erdoğan, gençlerin buradan 24 saat boyunca faydalanabileceğini ifade etti. Erdoğan, "Böylece burada bu devasa millet bahçemizle inşallah Kayseri yeni bir sürece girecek." dedi.

Kayseri'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara, şehit yakınlarına ve engellilere yaklaşık 2 milyar lira tutarında destek verdiklerini anlatan Erdoğan, sağlık alanında 15'i hastane olmak üzere 45 tesisi şehre kazandırdıklarını aktardı.

Kayseri Şehir Hastanesi'nin bin 607 yatak kapasiteli olduğunu belirten Erdoğan, vatandaşlara "Nasıl memnun musunuz? Güzel mi?" diye sordu. Olumlu yanıt alan Erdoğan, Ankara'da da şehir hastanesinin hizmete alındığını hatırlattı.

Ankara'daki hastaneye gelen bir vatandaşın tedavisinin sona ermesinin ardından taburcu olacağı sırada doktorlara "Hocam ben burada bir 3-4 gün daha kalayım" dediğini aktaran Erdoğan, "İşte şu anda bu hastanelerimiz gerçek şifahane oldu. Bay Kemal SSK'nın Genel Müdürü olduğu zaman bu hastanelerin durumu neydi? Sağlam girersin, hasta çıkarsın ama şimdi durum öyle değil. Şimdi ilçelerimize varıncaya kadar hastaneler yaptık, hala yapıyoruz, yapacağız. Niye? Benim vatandaşım işte bunlara layık, bu güzel hastanelere layık. Bu millet Kanuni'nin torunu 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' biz oradan alıyoruz ilhamı." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA