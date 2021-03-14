AK Parti Milletvekili Çokal, Akseki'nin kırsal mahallerinde göz taraması yaptı
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AK Parti Milletvekili Çokal, Akseki'nin kırsal mahallerinde göz taraması yaptı

14.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:21
AK Parti Milletvekili Çokal, Akseki'nin kırsal mahallerinde göz taraması yaptı

AK Parti Antalya Milletvekili ve göz doktoru Tuba Vural Çokal, Aksek ilçesine bağlı kırsal mahallelerde 65 yaş üstü kişilerin göz muayenelerini gerçekleştirdi.

AK Parti Antalya Milletvekili ve göz doktoru Tuba Vural Çokal, Aksek ilçesine bağlı kırsal mahallelerde 65 yaş üstü kişilerin göz muayenelerini gerçekleştirdi.

Çokal, Murtiçi, Kepez, Kepezbeleni ve Güneykaya mahallelerinde göz sağlığı taraması yaptı. Köy konaklarını kullanan Çokal'a, Akseki İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşireler de destek verdi.

Vatandaşların gözlerini muayene eden Çokal, mahaller sakinleriyle sohbet de etti.

Göz taramalarını Gündoğmuş ilçesinden başladıklarını ve Akseki ile devam ettiklerini anlatan Çokal, "Göz polikliniği haline getirdiğimiz köy konağımızda gün boyu muayenelerimizi yaptık. Özellikle 65 yaş üstü büyüklerimizin gözlerini kontrol ettik. Büyüklerimizi dinledik, tecrübelerinden yararlandık. Dualarını aldık." diye konuştu.

Göz taramalarına devam edeceklerini dile getiren Çokal, salgın nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların risk grubunda oldukları için çok kolay hastaneye gidemediklerini, bu nedenle böyle bir etkinlik gerçekleştirdiğini kaydetti.

Çokal'a Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, AK Parti Akseki İlçe Başkanı Halis Gündoğdu ile Murtiçi Muhtarı Kerim Çalışkan da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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