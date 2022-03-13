AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, Midyat'ta incelemelerde bulundu

MİDYAT, MARDİN (AA) - AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, Midyat ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

AK Parti Midyat İlçe Başkanlığını ziyaret eden Dinçel'i Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Muazzez Acar ve partililer karşıladı.

Partililerle görüşen Dinçel, daha sonra Midyat ilçesinde yapımı süren spor kompleksi ve rekreasyon alanı ile kültür ve kongre merkezi ile ilgili incelemelerde bulundu, Belediye Başkanı Şahin'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Şahin, uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek spor kompleksinin içinde kapalı, açık yarı olimpik yüzme havuzları, basketbol, voleybol, tenis kortu, sentetik çim futbol sahası ve bunun yanı sıra fitness ve pilates salonu, aynı anda 4 takıma hizmet verebilecek giyinme ve soyunma odaları, 2 bin kişilik tribünün de yer alacağını belirtti.

Şahin, kültür ve kongre merkezinin de, ilçenin kültürel ve turizm vizyonuna katkı sunacağını dile getirerek, "Konferans salonlarının yanı sıra, idari kısım, kreş, kütüphane, kafeterya, fuaye salonu ve galerileri içerisinde barındıracak olan merkez Midyat'ta büyük bir ihtiyacı karşılayacak." diye konuştu.

Milletvekili Dinçel de ilçede yapılan çalışmalarda gelinen son durumu yerinde görmek istediklerini ifade ederek, "Belediye Başkanımız güzel çalışmalar yapmaya devam ediyor. Yapılan çalışmaları bizler de takip ediyoruz. Çalışmaların Midyat ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.